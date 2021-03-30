У Львові добу шукали студентку з Дніпропетровщини Дарью Косенок. Вона вийшла з гуртожитку і зникла. Уже через добу її знайшли мертвою.

Дарья Косенок – 19-річна студентка Львівського національного університету. Вона мешкала у гуртожитку і ввечері 29 березня пішла в невідомому напрямку. Дивіться ще На Львівщині трапилась моторошна пожежа: 33-річний чоловік згорів живцем Що сталося з дівчиною Як повідомили джерела у Нацполіції Львівщини, увечері 30 березня, дівчину знайшли мертвою у квартирі на вулиці Личаківській.

На її тілі виявили сліди насильницької смерті.

Дівчина хоч і проживала у гуртожитку, ніч з 29 на 30 березня провела в орендованій квартирі.

Саме власниця цієї квартири викликала поліцію на місце вбивства.

Наразі поліцейські не розголошують, як саме вбили Дарью Косенок.

Журналістам вдалось з’ясувати, що Дарья Косенок зустрічалась з хлопцем, з яким вони разом знімали квартиру, у якій її знайшли мертвою.

Саме хлопця дівчини підозрюють у її вбивстві, він переховується від поліції. Оголошення про те, що Дар'я зникла, напередодні з'явилися у волонтерських групах у фейсбуці. Відомо, що загибла дівчина родом з Дніпропетровської області. Вона навчалася на другому курсі філологічного факультету ЛНУ ім. І. Франка за спеціалізацією "перська мова".