Радиотелескоп в Золочеве ловит сигналы за миллиарды километров. Он крупнейший в Украине и один из самых технологичных в мире. Его уникальность в том, что он одновременно работает во многих диапазонах.

Это позволяет лучше изучать космос и вносить свой вклад в науку. Больше о сверхмощном телескопе – в материале журналистов 24 канала.

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Городок Золочев на Львовщине известен на всю Украину своим замком. Но мало кто знает, что в его пригороде есть Центр космических исследований и связи, который возвели еще в 70-х годах. Именно через его антенны советские генсеки общались с американскими президентами.

А простым людям через центр транслировали спортивные игры и олимпиады.



Телескоп РТ-32 в Золочеве / Скриншот с видео

После оккупации Крыма Украина потеряла большой подобный центр в Евпатории, поэтому пришлось развивать на Львовщине.

По словам начальника Центра космических исследований и связи Виктора Ожинского, этот телескоп сейчас является крупнейшим на неоккупированной части Украины.

На территории центра есть 1 обновленный телескоп и еще немодернизированная антенна

Сегодня мощный телескоп РТ-32 обновили. Еще одна антенна только ждет модернизации.

"Эта антенна – корабельного типа. 2 такие стояли на корабле "Юрий Гагарин", длина которого достигала 232 метра", – рассказал начальник службы космической связи Александр Саливончик.



Советский корабль "Космонавт Юрий Гагарин" / Фото Википедии

Старая техника, которой и приводят в действие антенну, станет экспонатами музея. Его хотят обустроить в помещении центра. Между тем новую технику уже активно используют.

В одном из помещений размещена радиоприемная аппаратура.

Здесь непосредственно усиливается сигнал, который мы получаем антенной. И далее передается на регистрацию,

– объяснил заместитель начальника Центра космических исследований Владимир Власенко.

С помощью обновленного радиотелескопа можно разглядеть различные космические тела.

Далее телескоп РТ-32 планируют подключить к большой европейской сети, чтобы вместе с иностранными специалистами исследовать тайны Вселенной. Узнать больше о секретах космоса в центре могут все желающие, работники учреждения проводят экскурсии на территории.