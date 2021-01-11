На Львовщине в Золочеве 10 января произошло ДТП – лоб в лоб столкнулись Renault Megane и Hyundai Getz. В результате аварии машину разбило вдребезги. Два человека травмировались.

ДТП произошло около 11: 00 в Золочеве. Сейчас правоохранители проводят расследование. Об этом в фейсбуке сообщила пресс-служба полиции Львовщины.

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Как произошла авария

Около 11:00 в Золочеве водитель автомобиля Renault Megane, 35-летний житель Тернопольской области, выехал на полосу встречного движения.

Там он столкнулся с машиной Hyundai Getz, которой управлял 34-летний дрогобычанин.

В результате аварии пострадали водитель и 29-летний пассажир Hyundai.

Медики отвезли их в больницу.



Авария произошла около 11: 00 в Золочеве / Фото полиции Львовщины

Что грозит виновному в ДТП

Следователи открыли уголовное производство за нарушение правил безопасности дорожного движения. Максимальное наказание, которое предусмотрено санкцией статьи, – до 3 лет ограничения свободы с лишением водительских прав до 3 лет.

Сейчас полицейские устанавливают причины и обстоятельства ДТП.



Виновному в ДТП грозит до 3 лет ограничения свободы / Фото полиции Львовщины

Правоохранители устанавливают обстоятельства ДТП / Фото полиции Львовщины