Викладача Національного університету "Львівська політехніка" Дмитра Зербіно у грудні 2020 року звинуватили у показі порнографічних зображень під час контрольної роботи. У виші заявили, що поки звільняти викладача не планують.

Скандал розгорівся після заяви випускниці Львівської політехніки Наталії Кіндратів щодо дещо дивної методики викладання, яку розробив Зербіно. Йому виписали догану за "неапробовані матеріали".

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Що розповіли в "Львівській політехніці"

Керівниця центру комунікацій НУ "Львівська політехніка" Наталія Павлишин розповіла, що наразі викладач продовжує працювати у виші. Проте у навчальному закладі після інциденту створили комісію для перевірки роботи Зербіно. На час роботи комісії викладача тимчасово відстороняли від роботи.

До її складу увійшли представники університетської комісії з етики, фахівці з кафедри педагогіки, з інформаційного забезпечення та юристи. Члени комісії проаналізували методику викладання та вирішили виписати Зербіно догану за використання неапробованих навчальних матеріалів.

Директор Інституту комп’ютерних наук, де викладає Зербіно, завідувач кафедри та голова науково-методичної комісії також отримали попередження від комісії.