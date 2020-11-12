Апелляционный суд Львова приговорил мужчину к тюремному заключению. Мошенник обокрал 2 пенсионеров – он позвонил к ним и хитростями выманил 130 тысяч гривен.

Сначала Галицкий суд приговорил мужчину к 1 году испытательного срока. Однако прокуроры подали апелляцию и теперь мошенник будет сидеть в тюрьме. Об этом в фейсбуке сообщила пресс-служба Львовской облпрокуратуры.

Читайте также Распылил в глаза полицейским слезоточивый газ: во Львове задержали наркоторговца – фото

Как телефонный мошенник выманил у пенсионеров 130 тысяч гривен

25-летний мужчина в феврале 2020 года разработал мошенническую схему.

Он позвонил к пожилой женщине и сказал, что ее сын якобы попал в аварию и сбил девушку. "Пострадавшей" нужно делать операцию, поэтому женщина должна выслать аферисту деньги.

Пенсионерка поверила в эту басню и отдала мошеннику свои деньги.

Аналогичным образом аферист поступил и с другим пенсионером.

Всего человек выманил у пострадавших 130 тысяч гривен.

Как судили мошенника

Галицкий суд приговорил афериста за мошенничества до 1 году условного заключения. Однако судья освободил мужчину от отбывания наказания, установив вместо год испытательного срока.

Прокуроры подали апелляцию. Апелляционный суд отменил предыдущее решение Галицкого суда и принял новый приговор для мошенника. Теперь злоумышленник будет отбывать наказание в тюрьме в течение года.