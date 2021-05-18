Зять Дубневича став власником частини майбутньої львівської вулиці: фото

Тарас Колодій одружений з донькою Богдана Дубневича. Він є керівником та співвласником низки львівських ресторанів, які належать родині голови Солонківської ОТГ.

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Колодій став власником ділянки, на якій планували створити вулицю

Колодій став новим власником земельної ділянки площею майже 1,9 гектара у селі Зубра, що є частиною Солонківської ОТГ. Через неї запланували будівництво продовження вулиці Вернадського.

Всупереч тому, що ця ділянка розташована у межах червоних ліній, чиновники Держгеокадастру 12 березня безкоштовно передали її ймовірному учаснику АТО, львів'янину Олегу Дідуху. Згідно з даними кадастрової карти, 13 квітня власник землі змінився. Ним став Тарас Колодій

Вартість ділянки становить 184,1 мільйона гривень (6,7 мільйона доларів за поточним курсом). Проте, ймовірно, що у записах є помилка, адже це зависока ціна для ділянки площею менше ніж 1,9 гектара. Цікаво, що раніше Дубневичі виставили на продаж вдвічі більшу ділянку у Зубрі за 1,9 мільйона доларів.



Електронний витяг з ДЗК / Фото ZAXID.NET

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Садовий закликав уряд перевірити законність дій Держгеокадастру

Призначення земельної ділянки, власником якої став Колодій, поки не змінилося. Її можна використовувати лише для ведення особистого сільського господарства. Проте для того, щоб змінити цільове призначення ділянки, власнику слід виготовити проєкт землеустрою та подати його на розгляд місцевої ради. У цьому випадку його розглядатимуть депутати ради Солонківської ОТГ, яку очолює Дубневич.

Після того, як стало відомо про приватизацію цієї земельної ділянки, міський голова Львова Андрій Садовий звернувся до міністра агропромислового комплексу та міністра внутрішніх справ. Мер попросив їх перевірити законність дій Держгеокадастру. Проте про результати цих перевірок поки нічого невідомо.

Перший заступник начальника Держгеокадастру у Львівській області Ростислав Тхір розповів, що у чиновників не було підстав відмовити у виділенні землі Олегу Дідуху. Тож вони зробили це навіть попри застереження львівської мерії. За словами посадовця, у разі відмови Дідух міг би звернутись до суду, тому йому виділили землю безкоштовно.

Колодій відмовився розповісти, навіщо він придбав ділянку в Зубрі.

"Буде конкретне рішення – ми його опублікуємо. Ми вам передзвонимо і скажемо", – зазначив він у розмові з журналістами.

Зверніть увагу! 38-річний Тарас Колодій – чоловік Богдани Дубневич, доньки чинного голови Солонківської ОТГ Богдана Дубневича. Він є керівником і співвласником низки компаній, якими володіє її родина – львівських ресторанів "Вірменка", "Грушевський cinema jazz", "Park. Art of rest" тощо.



Жовтим кольором виділена ділянка Колодія / Фото ZAXID.NET