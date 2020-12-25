На Львівщині слідчі 24 грудня повідомили про підозру чоловікові, який рубав дерева у парку. Коли його затримали правоохоронці, він намагався дати їм 500 доларів хабаря.

Наразі правоохоронці проводять досудове розслідування. Чоловікові загрожує до 5 років за ґратами. Про це повідомила поліція Львівщини. Цікаво Погрожували розчавити: на Львівщині екоактивіста прив’язали до лісовоза та побили – фото Як чоловіка затримали в парку, коли він рубав дерева 25 березня 2019 року правоохоронці побачили чоловіка, який незаконно рубав дерева на території одного з Національних природних парків.

Коли правоохоронці підійшли до зловмисника, він для того, щоб уникнути відповідальності, запропонував одному з поліцейських 500 доларів хабаря.

Правоохоронці попередили 49-річного жителя Бродівщини, що хабар вони не візьмуть і така пропозиція є незаконною.

Проте чоловік наполягав на своєму, і поліцейські його затримали.

Чоловік рубав дерева в парку та намагався дати хабар / Фото поліції Львівщини Що загрожує зловмиснику Слідчі 24 грудня врешті повідомили зловмиснику про підозру в незаконній рубці лісу та пропозиції хабаря правоохоронцю. Максимальне покарання, яке загрожує чоловікові за такі злочини, – до 5 років за ґратами. Наразі правоохоронці проводять досудове розслідування.

Зловмиснику вже оголосили про підозру / Фото поліції Львівщини