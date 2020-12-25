Рубав дерева в парку і давав хабар поліцейським: тепер чоловікові загрожує в'язниця – фото
На Львівщині слідчі 24 грудня повідомили про підозру чоловікові, який рубав дерева у парку. Коли його затримали правоохоронці, він намагався дати їм 500 доларів хабаря.
Наразі правоохоронці проводять досудове розслідування. Чоловікові загрожує до 5 років за ґратами. Про це повідомила поліція Львівщини.
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Як чоловіка затримали в парку, коли він рубав дерева
- 25 березня 2019 року правоохоронці побачили чоловіка, який незаконно рубав дерева на території одного з Національних природних парків.
- Коли правоохоронці підійшли до зловмисника, він для того, щоб уникнути відповідальності, запропонував одному з поліцейських 500 доларів хабаря.
- Правоохоронці попередили 49-річного жителя Бродівщини, що хабар вони не візьмуть і така пропозиція є незаконною.
- Проте чоловік наполягав на своєму, і поліцейські його затримали.
Чоловік рубав дерева в парку та намагався дати хабар / Фото поліції Львівщини
Що загрожує зловмиснику
Слідчі 24 грудня врешті повідомили зловмиснику про підозру в незаконній рубці лісу та пропозиції хабаря правоохоронцю. Максимальне покарання, яке загрожує чоловікові за такі злочини, – до 5 років за ґратами.
Наразі правоохоронці проводять досудове розслідування.
Зловмиснику вже оголосили про підозру / Фото поліції Львівщини
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