На вулиці Степана Бандери активно тривають ремонтні роботи. Наразі фахівці працюють на ділянці дороги від вулиці Героїв УПА до Городоцької. Завершити ремонт цієї частини планують улітку.

На ділянці від вулиці Городоцької до вулиці Героїв УПА вже провели низку демонтажних робіт. Наразі фахівці почали копати котлован для каналізаційного колектора.

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Ремонт вулиці Бандери триває

За словами директорки ЛКП "Львівавтодор" Оксани Єстеферової, на ділянці дороги від вулиці Героїв УПА до Городоцької завершили демонтаж бруківки, бордюрів, трамвайних колій та контактної мережі. Також фахівці завершили шурфування ділянки на наявність інженерних мереж. Наразі тут риють котлован для колектора.

Цю ділянку ми плануємо відкрити для проїзду до середини липня. Третю ділянку дороги підрядник, відповідно до плану робіт, має розпочати від вулиці Героїв УПА до вулиці Антоновича у червні,

– розповіла Єстеферова.

Посадовиця додала, що для того, щоб не блокувати рух громадського транспорту, дорогу перекривають частинами.

"Ще буде шматок дороги, який ми плануємо робити у липні – серпні, – це вулиця Городоцька. Там ми будемо міняти трамвайну плиту на розвороті, це є у межах проєкту реконструкції вулиці Бандери", – зазначила Єстеферова.

За словами директорки ЛКП "Львівавтодор", у 2011 році, коли ремонтували вулицю Городоцьку, то замінили каналізацію та всі мережі, а розворотну плиту – ні. Тому ці роботи виконуватимуть під час ремонту вулиці Бандери, бо там замінюватимуть трамвайні колії.

Дивіться фото, як ремонтують вулицю Бандери / Фото Олександра Мазуренка

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