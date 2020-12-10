Авіакомпанія Ryanair оголосила про включення рейсу зі Львова до аеропорту Тревізо, що розташований поряд з Венецією, в літній розклад. Лоукостер має намір почати польоти 30 березня 2021 року.

Аеропорт Тревізо розташований за 30 кілометрів від Італії. Клієнти компанії зможуть долетіти новим авіарейсом зі Львова до Італії за 2 години. Про це повідомив Avianews.

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Що відомо про новий авіарейс Львів – Тревізо

Лоукостер Ryanair включить маршрут зі Львова в аеропорт Тревізо у літній розклад 2021 року. Польоти почнуться з 30 березня 2021 року. Їх виконуватимуть щовівторка та щосуботи.

Виліт з аеропорту Тревізо о 14:30. У Львів літак прибуватиме о 17:20.

Зворотні вильоти зі Львова виконуватимуть о 17:45. Так в аеропорт Тревізо літак прибуватиме о 18:35.

Час у дорозі становитиме близько 2 годин.

Оператором на маршруті виступить дочірній підрозділ Ryanair – Malta Air.

Коротко про аеропорт Тревізо та плани Ryanair

Аеропорт Тревізо обирають в основному лоукост авіакомпанії. Він розташований за 30 кілометрів від Венеції.

З урахуванням нового напряму маршрутна мережа Ryanair зі Львова в Італію включатиме дев'ять аеропортів: Барі, Болонью, Бергамо, Неаполь, Палермо, Пізу, Рим, Турин та Тревізо.

Авіаційна влада Італії та України в липні 2020 року зняли всі обмеження на польоти між країнами.

Тому у Ryanair не повинні виникнути перешкоди у отриманні дозволу на маршрути.