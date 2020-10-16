Ірландська компанія Ryanair змінила свій зимовий розклад польотів. Зокрема, з 18 жовтня лоукостер скасував рейс Львів – Будапешт. У компанії поки не повідомляли, чи планують його відновити.

Впродовж зимового сезону зі Львова літаками компанії можна буде полетіти лише в Англію та Італію. Ryanair планує відновити 7 авіарейсів у березні 2021 року. Про це повідомив ресурс Lowcostavia. Читайте також Бронювання рейсів Ryanair падають: яке рішення прийняв лоукостер Які рейси скасували до березня 2021 року: Львів – Дюссельдорф (Веце) – скасували до 30 березня;

Львів – Меммінген – скасували до 29 березня;

Львів – Варшава – скасували до 28 березня;

Львів – Краків – скасували до 28 березня;

Львів – Познань – скасували до 28 березня;

Львів – Мілан (Бергамо) – скасували до 29 березня;

Львів – Рим (Ф’юмічіно) – скасували до 28 березня. Куди можна буде полетіти літаками лоукостера взимку: Львів – Лондон;

Львів – Болонья. Які нові рейси заплановані в Ryanair на 2021 рік Львів – Барі – початок польотів 28 березня;

Львів – Венеція – початок польотів 30 березня;

Львів – Неаполь – початок польотів 29 березня;

Львів – Палермо – початок польотів 30 березня;

Львів – Піза – початок польотів 30 березня;

Львів – Турин – початок польотів 30 березня.