Ryanair скасував більшість авіарейсів зі Львова: куди все ж можна буде полетіти
Ірландська компанія Ryanair змінила свій зимовий розклад польотів. Зокрема, з 18 жовтня лоукостер скасував рейс Львів – Будапешт. У компанії поки не повідомляли, чи планують його відновити.
Впродовж зимового сезону зі Львова літаками компанії можна буде полетіти лише в Англію та Італію. Ryanair планує відновити 7 авіарейсів у березні 2021 року. Про це повідомив ресурс Lowcostavia.
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Які рейси скасували до березня 2021 року:
- Львів – Дюссельдорф (Веце) – скасували до 30 березня;
- Львів – Меммінген – скасували до 29 березня;
- Львів – Варшава – скасували до 28 березня;
- Львів – Краків – скасували до 28 березня;
- Львів – Познань – скасували до 28 березня;
- Львів – Мілан (Бергамо) – скасували до 29 березня;
- Львів – Рим (Ф’юмічіно) – скасували до 28 березня.
Куди можна буде полетіти літаками лоукостера взимку:
- Львів – Лондон;
- Львів – Болонья.
Які нові рейси заплановані в Ryanair на 2021 рік
- Львів – Барі – початок польотів 28 березня;
- Львів – Венеція – початок польотів 30 березня;
- Львів – Неаполь – початок польотів 29 березня;
- Львів – Палермо – початок польотів 30 березня;
- Львів – Піза – початок польотів 30 березня;
- Львів – Турин – початок польотів 30 березня.
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