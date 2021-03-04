Рятувальники Львівщини 4 березня отримали 3 нові пожежні автомобілі першої допомоги АПД-2 Peugeot Boxer. Автівки укомплектовані пожежно-технічним та аварійно-рятувальним обладнанням.

Автомобілі придбали в межах проєкту, який реалізують за підтримки Програми транскордонного співробітництва "Польща – Білорусь – Україна 2014 – 2020". Автівки оглянули начальник ДСНС Львівщини Юрій Кагітін, голова ЛОДА Максим Козицький та голова ЛОР Ірина Гримак.

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Які саме автівки отримали надзвичайники Львівщини

Автомобілі Peugeot Boxer мають потужність двигуна в 160 кінських сил.

Вони укомплектовані цистерною для води місткістю 500 літрів та піноутворювачем, бак якого має місткість 20 літрів.

У комплектацію авто також входить аварійно-рятувальне обладнання – гідравлічний інструмент, бензоріз, бензопила й медична укладка із необхідними лікарськими засобами.

Автівки Peugeot Boxer є універсальним спецтранспортом для порятунку людей під час ДТП, гасіння невеликих пожеж тощо.

Загалом надзвичайники Львівщини вже отримали 7 автомобілів, які поповнять автопарк пожежно-рятувальних підрозділів області.

Дивіться фото автомобілів, які отримали надзвичайники / Фото ДСНС Львівщини