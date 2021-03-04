Рятувальники Львівщини отримали пожежні автомобілі першої допомоги за 9 мільйонів гривень: фото
Львівські рятувальники отримали 3 автомобілі Peugeot Boxer / ДСНС Львівщини
Рятувальники Львівщини 4 березня отримали 3 нові пожежні автомобілі першої допомоги АПД-2 Peugeot Boxer. Автівки укомплектовані пожежно-технічним та аварійно-рятувальним обладнанням.
Джерело:ДСНС Львівщини
Автомобілі придбали в межах проєкту, який реалізують за підтримки Програми транскордонного співробітництва "Польща – Білорусь – Україна 2014 – 2020". Автівки оглянули начальник ДСНС Львівщини Юрій Кагітін, голова ЛОДА Максим Козицький та голова ЛОР Ірина Гримак.
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Які саме автівки отримали надзвичайники Львівщини
- Автомобілі Peugeot Boxer мають потужність двигуна в 160 кінських сил.
- Вони укомплектовані цистерною для води місткістю 500 літрів та піноутворювачем, бак якого має місткість 20 літрів.
- У комплектацію авто також входить аварійно-рятувальне обладнання – гідравлічний інструмент, бензоріз, бензопила й медична укладка із необхідними лікарськими засобами.
- Автівки Peugeot Boxer є універсальним спецтранспортом для порятунку людей під час ДТП, гасіння невеликих пожеж тощо.
- Загалом надзвичайники Львівщини вже отримали 7 автомобілів, які поповнять автопарк пожежно-рятувальних підрозділів області.
Дивіться фото автомобілів, які отримали надзвичайники / Фото ДСНС Львівщини
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