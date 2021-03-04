Рятувальники Львівщини отримали пожежні автомобілі першої допомоги за 9 мільйонів гривень: фото

Джерело:ДСНС Львівщини
Рятувальники Львівщини 4 березня отримали 3 нові пожежні автомобілі першої допомоги АПД-2 Peugeot Boxer. Автівки укомплектовані пожежно-технічним та аварійно-рятувальним обладнанням.
Автомобілі придбали в межах проєкту, який реалізують за підтримки Програми транскордонного співробітництва "Польща – Білорусь – Україна 2014 – 2020". Автівки оглянули начальник ДСНС Львівщини Юрій Кагітін, голова ЛОДА Максим Козицький та голова ЛОР Ірина Гримак.
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Дивіться фото автомобілів, які отримали надзвичайники / Фото ДСНС Львівщини