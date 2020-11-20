Рятуємо людей: Садовий розповів про екстрену ситуацію з COVID-19 біля Львова
У Львівському госпіталі ветеранів війни і репресованих бракує кисню для хворих на коронавірус. Все тому, що стався вибух при заправці кисневих балонів. Через це міська влада терміново перевезе 50 людей, які перебувають у важкому стані, в інші лікарні міста.
На щастя, у Львові є резерв ліжкомісць. 3 тижні тому влада міста почала облаштовувати нове ургентне відділення. Про це в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера" розповів мер Львова Андрій Садовий, повідомляє 24 канал.
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Що сказав Садовий
Виникла нештатна ситуація – у госпіталі проблема з киснем. Треба терміново забирати 50 хворих, які перебувають у важкому стані. Добре, що 3 тижні тому ми облаштували ще одне ургентне відділення на 350 ліжок. Наразі готові вже 150 ліжок,
– розповів Садовий.
За його словами, до 1 грудня повністю облаштують всі 350 місць. Наразі хворих з госпіталю у місті Винники, що біля Львова, відвезуть у 8-му міську лікарню та лікарню швидкої допомоги.
Згодом міський голова у своєму телеграм-каналі повідомив: "Подачу кисню у Винниківському госпіталі відновлено". Ті пацієнти, яких евакуювали до інших медзакладів, завершувати лікування будуть вже там.
Нове відділення для хворих на коронавірус у Львові / Фото Андрія Садового
На початку пандемії коронавірусу у Львові було 920 ліжкомісць. Однак, коли кілька тижнів тому кількість хворих різко почала зростати, у місті вирішили створити ще одне відділення.
Садовий також розповів, що облаштувати відділення вдалося завдяки допомозі місцевого бізнесу.
Ми вибудували їх за 3 тижні. Все завдяки бізнесу. По тендерних процедурах ми би це робили 5 – 6 місяців,
– сказав мер.
Водночас він додав, що така складна ситуація трапилася через те, що раніше його опонент на виборах Олег Синютка, який очолював Львівську ОДА, продав 8 львівських лікарень: "Я їх благав не робіть цього. Але добре, що зараз ми маємо резерв і можемо забрати людей з Винників".
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