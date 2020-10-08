Чинний мер Львова Андрій Садовий побажав здоров'я 5-му президентові України Петрові Порошенку, який зараз у лікарні з COVID-19. Також мер розповів про ситуацію з коронавірусом у місті.

Садовий наголосив, що бажає колишньому главі держави якнайшвидшого видужання. Про це мер повідомив в інтерв'ю Цензор.НЕТ.

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По-перше, я бажаю йому одужання. Це раз. Про людину, яка мала честь бути президентом України, я не можу говорити щось погане. Я можу тільки говорити добрі речі. Різне було. Невідомо, як воно буде. Але це наша історія,

– зазначив Садовий.

Садовий про ситуацію з коронавірусом у місті

Щодо коронавірусу у Львові, то мер повідомив, що щодня його день починається з інформації про COVID-19. Зокрема, він ознайомлюється з ситуацією в лікарнях та кількістю позитивних тестів.

Де які складнощі є. Це моє життя. І ввечері закінчую свій робочий день звітом про те, що робиться в лікарнях. Ми ж фактично ухвалюємо всі рішення самостійно. Є, звичайно, міністерство охорони здоров’я, але вони – далеко,

– наголосив мер.

Ситуація у місті – стабільна, – Садовий

Щодо того, що Львів потрапив до помаранчевої зони, то Садовий зазначив, цей поділ – умовний. Головне – бути максимально обережним та мінімізувати контакти. Загалом ситуація у місті стабільна протягом останніх трьох місяців.

Зверніть увагу! Андрій Садовий повідомив, що у Львові одними з першими створили штаб і прийняли програму фінансової допомоги медичним працівникам, що працюють з хворими на коронавірус.