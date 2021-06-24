Ухвали, на які наклав вето Садовий, знову винесуть на розгляд депутатів. Якщо їх не підтримають 2 третини народних обранців, ухвали більше не розглядатимуть.

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Чому Садовий наклав вето на ухвали щодо нового будівництва

Міський голова наклав вето на 2 ухвали щодо передачі землі під багатоповерхівки на вулиці Липинського. За генпланом Львова, на цих земельних ділянках таке будівництво не передбачене. Мовиться про надання дозволу ТОВ "Автостар Девелоп" на виготовлення документації на майже 0,9 гектара на вулиці Липинського, 56 та ТОВ "Крістал парк" – на 0,7 гектара на Липинського, 4.

Окрім цього, Садовий зупинив ухвалу про передачу в оренду ПП "Корт-Сервіс" ділянку на території колишньої помпової станції "Львівводоканалу" на вулиці Соняшниковій. Там також планували будувати багатоповерхівку. Також мер ветував зміну цільового призначення ділянки на вулиці Зеленій, 267 для ТОВ "Околиця". На цій території компанія, пов'язана з депутатом ЛМР від "Європейської солідарності" Назарієм Бербекою, повинна була почати багатоквартирне житлове будівництво.

Ймовірною причиною накладення вето на більшість ухвал було ігнорування правок. Їх під час засідання сесії запропонував виконувач обов'язків директора департаменту містобудування ЛМР Сергій Коровайник. Правки стосувались надання ділянок під будівництво багатоповерхівок або зміну цільового призначення землі.

Вони передбачали низку вимог до забудовників, зокрема сплату грошей на розвиток інфраструктури замість скасованого пайового внеску. Однак депутати цю ініціативу не підтримали й запропонували розробити правила для всіх.

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Які ухвали зупинив Садовий

Загалом Садовий наклав вето на 11 ухвал, які стосуються багатоповерхового будівництва у Львові:

Про затвердження ТОВ СП "Сігма" проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки та надання земельної ділянки на вулиці Навроцького, 33.

Про затвердження ПП "Корт-Сервіс" проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки та надання земельної ділянки на вулиці Соняшниковій, 32.

Про затвердження ТзОВ "Околиця" проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки (зміна цільового призначення) та надання земельної ділянки на вулиці Зеленій, 267.

Про затвердження ОСББ "Перекопське 21" проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки та передачу земельної ділянки на вулиці Перекопській, 21.

Про надання ОСББ "Лазаренка 34" дозволу на виготовлення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки на вулиці Академіка Лазаренка, 34.

Про надання ТОВ "Лактос Україна" дозволу на виготовлення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки (зміна цільового призначення) на вулиці Навроцького, 33.

Про надання ТзОВ "Крістал парк" дозволу на виготовлення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки на вулиці Липинського, 4.

Про надання ТОВ "Нові буд інвест" дозволу на виготовлення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки на вулиці Мундяк, 5.

Про надання Іванків Г. В. дозволу на виготовлення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки на вулиці Стрийській, 310.

Про надання Гордону В. В. дозволу на виготовлення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки на вулиці Трускавецькій, 48.

Зауважте! Ухвали, на які міський голова наклав вето, повторно виносять на розгляд депутатів. Депутатам необхідно набрати дві третини голосів. Якщо необхідну кількість голосів не зберуть, ухвалу більше не виносять на розгляд.