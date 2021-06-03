Конгрес місцевих та регіональних влад складається з 2 палат. За інформацією ЗМІ, Садовий очолить Палату місцевих рад.
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Мер Львова очолить Палату місцевих рад
У Хмельницькому 3 червня за участі президента Володимира Зеленського відбудеться засідання Палати місцевих рад. Саме її, за інформацією журналістів, очолить Садовий. Засідання другої палати проведуть дещо пізніше у Дніпрі.
Окрім цього, на засіданні Палати місцевих рад планують обрати президію конгресу. До неї входитимуть по 3 представники з обох палат, міністри та керівництво Офісу президента, включно із Зеленським.
Коротко про Конгрес місцевих та регіональних влад
- Конгрес місцевих та регіональних влад – це консультативно-дорадчий орган при Президентові України.
- Його створили на заміну Раді розвитку громад та територій.
- Конгрес складається з 2 палат. До першої входять місцева влада, голови ОТГ та районних рад, а до другої – голови обладміністрацій та облрад.
- Конгрес є "майданчиком при президенті", який повинен об'єднати законодавчу і виконавчу владу та організації місцевого самоврядування.
- Його називають зразком двопалатного парламенту.