Конгрес місцевих та регіональних влад складається з 2 палат. За інформацією ЗМІ, Садовий очолить Палату місцевих рад.

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Мер Львова очолить Палату місцевих рад

У Хмельницькому 3 червня за участі президента Володимира Зеленського відбудеться засідання Палати місцевих рад. Саме її, за інформацією журналістів, очолить Садовий. Засідання другої палати проведуть дещо пізніше у Дніпрі.

Окрім цього, на засіданні Палати місцевих рад планують обрати президію конгресу. До неї входитимуть по 3 представники з обох палат, міністри та керівництво Офісу президента, включно із Зеленським.

Коротко про Конгрес місцевих та регіональних влад