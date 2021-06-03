Садовий очолив одну з палат в Конгресі місцевих та регіональних влад

Міський голова Львова Андрій Садовий очолив одну з палат у новоствореному Конгресі місцевих та регіональних влад. Його створили на заміну Раді розвитку громад та територій.

Конгрес місцевих та регіональних влад складається з 2 палат. Садовий очолив Палату місцевих рад.

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У Хмельницькому відбулось засідання Палати місцевих влад

У Хмельницькому 3 червня за участі президента Володимира Зеленського відбудеться засідання Палати місцевих рад. Засідання другої палати проведуть дещо пізніше у Дніпрі.

Окрім цього, на засіданні Палати місцевих рад планують обрати президію конгресу. До неї входитимуть по 3 представники з обох палат, міністри та керівництво Офісу президента, включно із Зеленським.

Садовий очолив Палату місцевих влад

Мер Львова став очільником Палати місцевих влад. Проте міський голова додав, що, зважаючи на серйозність завдань, які стоять перед палатою, слід встановити випробувальний термін. Тож його обрали головою з 6 місяцями випробувального терміну. Його заступниками стали мер Дніпра Борис Філатов та мер Житомира Сергій Сухомлин.

Дякую за таку довіру. Я думаю, що це є довіра більше до громади міста, яка має давні традиції Магдебурзького права з 1356 року. Насправді це є дуже поважне зібрання і задачі дуже серйозні стоять,

– зазначив Садовий.

Дивіться відео засідання Палати місцевих влад:

Коротко про Конгрес місцевих та регіональних влад