Садовий одужав від COVID-19: мер Львова вже працює повноцінно
Мер Львова Андрій Садовий подолав коронавірус. І вже 22 грудня мав перший повноцінний робочий день після лікарняного.
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Як зауважив львівський мер з посиланням на лікаря, в його організмі вже виробились антитіла та він може працювати. Про це Садовий написав у телеграмі.
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Він додав, що це був перший лікарняний у його житті. І це цікавий досвід.
Також Садовий подякував усім за підтримку та побажав здоров'я.
"На 23 грудня плануємо сесію міської ради: сформуємо депутатські комісії, оберемо секретаря ради. В четвер, 24 числа, окремо проведемо бюджетну сесію. Все максимально оперативно та відкрито", – підсумував Садовий.
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Андрій Садовий захворів на СOVID-19: головне
- Політик повідомив, що інфікувався коронавірусом 7 грудня.
- За словами Садового, першими симптомами були незначна слабкість і першіння у горлі. Мер здав аналізи перед роботою. ПЛР-тест підтвердив COVID-19.
- Опісля чиновник перейшов на самоізоляцію вдома.
- 16 грудня Садовий отримав повторний позитивний результат ПЛР-тесту на COVID-19.
- Наприкінці жовтня у дружини Садового Катерини Кіт та тещі також підтвердили коронавірус. Проте тоді політик кілька разів отримував негативні тести.
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