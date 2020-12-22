Мер Львова Андрій Садовий подолав коронавірус. І вже 22 грудня мав перший повноцінний робочий день після лікарняного.

Садовий позбувся ковіду: деталі

Як зауважив львівський мер з посиланням на лікаря, в його організмі вже виробились антитіла та він може працювати. Про це Садовий написав у телеграмі.

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Кожна людина переносить ковід по-своєму. Тому не буду нікому радити, які препарати вживати, бо хвороба і симптоматика – дуже різна й персональна,

– підкреслив львівський міський голова.

Він додав, що це був перший лікарняний у його житті. І це цікавий досвід.

Також Садовий подякував усім за підтримку та побажав здоров'я.

"На 23 грудня плануємо сесію міської ради: сформуємо депутатські комісії, оберемо секретаря ради. В четвер, 24 числа, окремо проведемо бюджетну сесію. Все максимально оперативно та відкрито", – підсумував Садовий.

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