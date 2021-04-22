Міжвідомча комісія з міжнародної торгівлі наклала 35% спецмита на імпорт автобусів, вантажних і спецавтомобілів з Білорусі. Таке рішення підтримав мер міста Львова Андрій Садовий.

За його словами, Львів пройшов непростий, але важливий досвід у розвитку машинобудування в Україні. Про це він написав у своєму телеграмі.

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"Хороший приклад того, що децентралізація працює і наш голос сьогодні почули. Наступним кроком мають бути доступні кредити для підприємств", – заявив Садовий.

Чому Україна ввела мито

Причина – "дискримінаційні та недружні дії" уряду Білорусі щодо українських автовиробників. Українським підприємцям нібито ускладнюють доступ на білоруський ринок. Про це повідомляє "Урядовий кур'єр" з посиланням на рішення Міжвідомчої комісії з міжнародної торгівлі.

З якого числа вводиться спецмито

Рішення набуває чинності через 10 днів з дня опублікування – 3 травня. Спецмито скасують в разі припинення "дискримінаційних дій щодо українських компаній".