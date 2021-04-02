Жахаюча кількість: Садовий показав, скільки львів'ян померли від пневмоній під час пандемії

Джерело:фейсбук Андрія Садового
У Львові вкрай складна ситуація з коронавіусом. Щодня у місті збільшується кількість хворих, які потребують госпіталізації. У березні 2021 року у львівських медзакладах від пневмоній померли у понад 70 разів більше пацієнтів, ніж за аналогічний період у 2020 році.
Через зростання кількості хворих у Львові посилили та продовжили карантин до 12 квітня. Міська влада закликає львів'ян не наражатись на небезпеку та залишатись вдома.
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Мер Львова Андрій Садовий розповів, що в місті значно зросла кількість пацієнтів, які померли від пневмоній. За словами міського голови, можна багато говорити про небезпеку коронавірусу, але кількість загиблих більш промовиста.
У березні 2021 року від пневмоній померли 218 пацієнтів львівських медзакладів, що у 72 рази більше, ніж у березні 2020 року.
Можна багато говорити, благати й пояснювати, що COVID-19 – це дуже небезпечно. Можна закривати нічні клуби та торгові центри. Але, мабуть, ці цифри більш промовисті,
– зазначив Садовий.
За словами мера, страшно подумати, якою була б ситуація, якби у Львові не було резерву ліжок, фахових медиків, необхідного обладнання та кисню. Садовий закликає містян залишатись вдома, щоб не поповнювати цю страшну статистику.
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Головне про карантин в Україні / Джерело МОЗ / Інфографіка 24 каналу