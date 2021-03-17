Вірус розповсюджується у 5 разів швидше, – Садовий про передумови локдауну у Львові
У Львові через ріст захворюваності ввели жорсткі обмеження. Міський голова Львова Андрій Садовий заявив, що вони мають спинити ріст захворюваності та кількість госпіталізованих через коронавірусну інфекцію.
Джерело:24 канал
Нещодавно Львівщина вперше від початку пандемії перетнула позначку у тисячу хворих на добу. Лікарні заповнені на 60%. Планують облаштувати додаткові ліжка.
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Коронавірус у Львові
За минулу добу, 16 березня, на Львівщині виявили 884 коронавірусних хворих. Госпіталізували 243 людини. Дані статистики є невтішними – у Львові продовжується ріст інфікування.
Андрій Садовий зазначив, що рішення про додаткові обмеження у Львові запровадили, щоб знизити рівень захворюваності. Хоча на думку очільника міста, кількість хворих продовжить зростати.
Наші сьогоднішні рішення – це єдина можливість зменшити кількість людей, які потребуватимуть госпіталізації. Вірус, який ми маємо сьогодні у Львові він має у 5 разів більшу силу, ніж той, що був кілька місяців тому, і розповсюдження його є в 5 разів швидшим,
– пояснив він.
Мер пояснив, що це підтверджено статистикою. Раніше зі 100 хворих з позитивним ПЛР-тестом госпіталізували 2 людей, а тепер – 10.
Більшість вшпиталених потребує додатково кисню. Через це медики міста та області працюють в надскладному режимі роботи.
Що відомо про додаткові ліжка
- Очільник Львова також закликає пришвидшити відкриття нових ліжок та госпітальних баз. Наприклад, у Винниках.
- Напередодні Садовий повідомив, що у 5 львівських поліклініках облаштують 366 ліжок. Їх планують використовувати для пацієнтів із легким перебігом захворювання на коронавірусну інфекцію. Але за потреби розміщуватимуть там і хворих з важчим станом.
- Для потреб госпітальних відділень мають віддати кабінети Львівського педуніверситету та коледжу.
- Ведуть перемовини з лікарями поліклініки на Мазепи – наразі вони проти розміщення ліжко-місць в їхніх приміщеннях.
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