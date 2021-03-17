Вірус розповсюджується у 5 разів швидше, – Садовий про передумови локдауну у Львові

У Львові через ріст захворюваності ввели жорсткі обмеження. Міський голова Львова Андрій Садовий заявив, що вони мають спинити ріст захворюваності та кількість госпіталізованих через коронавірусну інфекцію.

Нещодавно Львівщина вперше від початку пандемії перетнула позначку у тисячу хворих на добу. Лікарні заповнені на 60%. Планують облаштувати додаткові ліжка.

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Коронавірус у Львові

За минулу добу, 16 березня, на Львівщині виявили 884 коронавірусних хворих. Госпіталізували 243 людини. Дані статистики є невтішними – у Львові продовжується ріст інфікування.

Андрій Садовий зазначив, що рішення про додаткові обмеження у Львові запровадили, щоб знизити рівень захворюваності. Хоча на думку очільника міста, кількість хворих продовжить зростати.

Наші сьогоднішні рішення – це єдина можливість зменшити кількість людей, які потребуватимуть госпіталізації. Вірус, який ми маємо сьогодні у Львові він має у 5 разів більшу силу, ніж той, що був кілька місяців тому, і розповсюдження його є в 5 разів швидшим,

– пояснив він.

Мер пояснив, що це підтверджено статистикою. Раніше зі 100 хворих з позитивним ПЛР-тестом госпіталізували 2 людей, а тепер – 10.

Більшість вшпиталених потребує додатково кисню. Через це медики міста та області працюють в надскладному режимі роботи.

Що відомо про додаткові ліжка