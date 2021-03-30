Ви бачите, яка динаміка, – Садовий пояснив посилення і продовження карантину у Львові

У Львові комісія з надзвичайних ситуацій посилила обмеження червоної зони та продовжила карантин до 12 квітня. Міський голова Андрій Садовий пояснив, таке рішення пов'язане зі стрімким зростанням кількості хворих на COVID-19.

Він пригадав, що на початку березня в комунальних лікарнях перебували близько 300 хворих. Зараз ця кількість зросла до 1 тисячі.

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Станом на 30 березня, в медзакладах лікуються 1 017 осіб, у яких виявили коронавірус. За минулу добу, 29 березня, до лікарень госпіталізували 114 інфікованих.

Ви бачите, яка динаміка,

– підкреслив Андрій Садовий.

Мер Львова повідомив, що в місті збільшили кількість резервних ліжок – з 1 300 до 2 тисяч.

"Але можливості медичної системи не безмежні. Тому на комісії з надзвичаних ситуацій ми прийняли рішення продовжити карантин до 12 квітня і зробити його більш суворим", – зазначив він.

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Відтепер у дитячих садках працюватимуть чергові групи для дітей, батьки яких працюють. Водночас школярі продовжать навчатися дистанційно.

Громадський транспорт переходить у режим спецперевезень. Це означає, що пільги на час карантину скасують. Пенсіонери та пільговики з інших груп лише за гроші зможуть їздити у автобусах й трамваях.

Непродовольчі та будівельні магазини можуть працювати тільки на виніс та за попереднім замовленням.

Відкриття літніх майданчиків у закладах відтермінували до 12 квітня.

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Які обмеження діють в різних зонах карантину / Інфографіка 24 каналу