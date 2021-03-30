Ви бачите, яка динаміка, – Садовий пояснив посилення і продовження карантину у Львові

Джерело:Андрій Садовий
У Львові комісія з надзвичайних ситуацій посилила обмеження червоної зони та продовжила карантин до 12 квітня. Міський голова Андрій Садовий пояснив, таке рішення пов'язане зі стрімким зростанням кількості хворих на COVID-19.
Він пригадав, що на початку березня в комунальних лікарнях перебували близько 300 хворих. Зараз ця кількість зросла до 1 тисячі.
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Станом на 30 березня, в медзакладах лікуються 1 017 осіб, у яких виявили коронавірус. За минулу добу, 29 березня, до лікарень госпіталізували 114 інфікованих.
Ви бачите, яка динаміка,
– підкреслив Андрій Садовий.
Мер Львова повідомив, що в місті збільшили кількість резервних ліжок – з 1 300 до 2 тисяч.
"Але можливості медичної системи не безмежні. Тому на комісії з надзвичаних ситуацій ми прийняли рішення продовжити карантин до 12 квітня і зробити його більш суворим", – зазначив він.
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