Міський голова розповів, як разом із дружиною Катериною вони гуляли набережною та милувалися Азовським морем.

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Пригадалось, як гуляли з Катериною Кіт вже українським Маріуполем, милувались морем і тішились мов діти,

– написав політик.

Андрій Садовий також зазначив, що Маріуполь – це чудове місто, в якому живе велика кількість неймовірних людей.

Окрім цього, мер Львова віддав шану всім, хто брав участь у звільненні Маріуполя від російських загарбників 13 червня 2014 року.

Зверніть увагу! Президент Володимир Зеленський привітав громадян України зі сьомою річницею визволення Маріуполя від російських загарбників.

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