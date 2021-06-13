Міський голова розповів, як разом із дружиною Катериною вони гуляли набережною та милувалися Азовським морем.
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Пригадалось, як гуляли з Катериною Кіт вже українським Маріуполем, милувались морем і тішились мов діти,
– написав політик.
Андрій Садовий також зазначив, що Маріуполь – це чудове місто, в якому живе велика кількість неймовірних людей.
Окрім цього, мер Львова віддав шану всім, хто брав участь у звільненні Маріуполя від російських загарбників 13 червня 2014 року.
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