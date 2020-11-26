Обраний мер Львова Андрій Садовий ні з ким не має наміру конфліктувати у новій міськраді. Він хоче, аби усі політсили об'єдналися у важкі для України часи. Щодо протистояння з львівськими бізнесменами Ігорем Кривецьким і Григорієм Козловським, то вони, за словами львівського міського голови, стоять не за усіма депутатами.

Про взаємини з депутатами у міській раді

Садовий зауважив, що хотів би, аби у всіх п'яти партій, які зайшли в міську раду, була єдина спільна позиція. Про це він розповів у коментарі виданню LB.ua.

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Вони ж усі – проукраїнські, проєвропейські сили: "Самопоміч", "Голос", "Варта", "Свобода", "ЄС". Це здебільшого нормальні депутати, яких я знаю давно. Вони є відомими у львівському політикумі. Що нас ділить? Хіба є якісь ідеологічні розбіжності?

– підкреслив львівський мер.

Він вважає, що проти нього не виступатиме більшість, навіть попри те, що її сформували його політичні опоненти під час виборчої кампанії.

"Навіщо мати більшість і меншість, коли країна перебуває в стадії російсько-української війни? Коли ми на передовій боротьби з коронавірусом? Навіщо робити більшість і меншість? Що нас ділить?" – наголосив Садовий.

Львівський міський голова додає, що з нормальними депутатами працюватиме напряму. Оскільки хоче показати приклад Україні.

Також Садовий прокоментував імовірність своєї відставки. Адже для такого кроку цього разу більшості достатньо буде загітували чотирьох депутатів з "Голосу" чи "Самопомочі".

Ви дивитеся на це як на технічну річ. Неможливо відправити у відставку мера, якого підтримує громада міста. Розумієте? Ми маємо підтримку, довіру – це основа основ. Депутати ж – не хворі на голову. У більшості це нормальні, адекватні люди, які хочуть нормально жити в нормальному місті. Навіщо їм репутаційні втрати? Який сенс?,

– зауважив політик.

За його словами, він – не налаштований конфліктувати. І хотів би, щоб у цю каденцію у Львові всі політсили мали спільну програму та впроваджували її в життя.

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Про Кривецького та Козловський

За словами Садового, вони – завжди в парі.

Вони разом фінансують телеканал НТА (опозиційний до Садового львівський канал – 24 канал). Роблять те, що вважають за потрібне. Я роблю те, що вважаю за потрібне я,

– каже він.

Водночас львівський міський голова підкреслив, що саме через Козловського – Кривецького та людей, що йшли з ними, він вирішив знову йти на вибори. Оскільки ці бізнес-формування можуть захопити владу в місті.

"Вибачте, але коли Синютка заявив, що перше, що він зробить – поламає все, що було зроблено з будівництва сміттєпереробного заводу , це як? Підписано угоду з Європейським банком, 35 мільйонів, з них 10 мільйонів – грант, почали будувати, підвели всі комунікації, мережі, запрацювала станція компостування, а він це все поламає? І я маю на це дивитися? Це нечесно". – наголосив Садовий.

Також він звинуватив Кривецького в тому, що у Львові є незаконні забудови.

"Сьогодні в нас немає нових незаконних забудов. Вони залишилися з того періоду, коли ДАБІ була під контролем Кривецького, а головою обласної адміністрації був Олег Михайлович Синютка. Тоді незаконні забудови і з'явилися", – констатував львівський мер.

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