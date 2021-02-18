За словами мера Львова Андрія Садового, у міських лікарнях є достатній резерв ліжок для хворих на коронавірус. Усі вони мають доступ до кисню. Проте спрогнозувати ситуацію з COVID-19 у Львові неможливо, тому у медзакладах збільшуватимуть кількість ліжкомісць.

На думку мера, перша фаза вакцинації відбудеться на початку березня. Своєю чергою, вакцинація населення почнеться не раніше квітня – травня 2021 року.

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Садовий розповів, що у Львові впродовж останніх 3 місяців "достатньо рівна ситуація з COVID-19". Місто має великий резерв ліжок для хворих на коронавірус.

Вже перших хворих ми почали приймати – 7 людей є у Винниках у військовому госпіталі. Ще 100 осіб ми готові прийняти в наші комунальні лікарні, ще 100 готові прийняти обласні медичні заклади,

– додав міський голова.

Мер зазначив, що розуміє, що за тиждень – два на Львівщині може бути погіршення ситуації з коронавірусом, тому "до цього треба готуватись".

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У Львові збільшують резерв ліжок

Наразі у львівських лікарнях є 1300 ліжок для хворих на коронавірус. Проте у місті планують збільшувати резерв ліжкомісць.

"Ми аналізуємо ситуацію в Європі: хоч вакцинація там триває досить швидко, захворюваність не сильно падає. Попередній рік був дуже складний, але головне, що медична система витримала. Треба бути готовими до екстремального життя і сьогодні", – зазначив Садовий.

За словами мера, заходи щодо протидії коронавірусу, які наразі вводяться в Україні, потрібно підтримувати, адже "найцінніше – це життя людей".

Усі ліжка для хворих на коронавірус забезпечили киснем – більша частина – стаціонарним, а інші – кисневими концентраторами. Проте через те, що ситуацію з коронавірусом спрогнозувати неможливо, Садовий поставив завдання головним лікарям подумати про перепрофілювання і додатковий резерв. За словами мера, "він може знадобитися, а може й ні, але краще його мати".

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Садовий розповів про вакцинацію у Львові

Мер зазначив, що найголовніше, що у Львові є підготовлені медики, "а це найбільша цінність".

Перша фаза вакцинації, думаю, реально відбудеться на початку березня. Якщо говорити про вакцинацію населення, тобто наступні етапи, то будьмо реалістами – раніше квітня – травня навряд чи це відбудеться в Україні, тому що фізично вакцину в такому об'ємі нам ніхто не дасть,

– заявив міський голова.

За словами Садового, основну кількість вакцин забирають країни, які мають набагато вищий рівень ВВП. Мер підсумував, що у Львові вже визначили відповідні місця вакцинації. Також у місті є підготовлені медики, тому залишилось лише чекати початку вакцинації.



Порівняння вакцин проти COVID-19 / Джерело: ВООЗ / Інфографіка 24 каналу