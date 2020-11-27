24 листопада відбулася перша сесія новообраної міської ради Львова. З цього приводу висловився переможець виборів міського голови Андрій Садовий: він переконаний, що депутати зібралися незаконно.

Про несподівану сесію міської ради Львова

"Неординарний випадок. ТВК, працюючи у фарватері тих, хто програв вибори, скликала якусь незрозумілу сесію. Люди прийшли в зал, голосували руками… Як свого часу ті драконівські закони Януковича", – прокоментував ситуацію Андрій Садовий в інтерв'ю "Радіо Свобода".

"Зараз це все оспорюється в судах", – зазначив він.

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І додав, що вже отримав офіційне підтвердження, що може працювати міським головою – мовиться про протокол ТВК, у якому зафіксовано перемогу на виборах міського голови Львова саме Андрія Садового.

Про співпрацю з радою за відсутності підтримки більшості депутатів

На сесії новообраної Львівської міської ради 24 листопада депутати від "Свободи" та "Європейської Солідарності" фактично вчинили політичний демарш проти міського голови. Через це у Садового запитали, як він планує співпрацювати із такою міськрадою – адже з нею доведеться домовлятися.

Сьогодні буду мати розмову з фракцією "Європейської Солідарності". Завтра – з фракцією "Свободи". Я їм запропоную: або ви вільні львів'яни, або ви є раби. Якщо ви хочете бути вільними, то в моїй особі будете мати союзника. Якщо хочете приймати рішення за вказівкою, то ви тоді не депутати, а просто наймані працівники,

– пояснив свою позицію Андрій Садовий.

Крім того, як зауважив міський голова, "є фракція "Самопомочі", фракція "Голосу", "Варта" виявляє схильність до конструктиву". Спільно депутати цих партій фактично матимуть, на думку Садового, "блокуючий пакет".

Про досвід роботи з неприхильною міськрадою

Садовий розповів, що під час однієї із його каденцій на чолі Львова міська рада майже повністю була контрольована "Свободою" – ця партія мала 55 депутатів (з 64 загалом).

"Я заветував понад 120 їхніх рішень. У мене є різний досвід. Такі реалії: Садовий не дає їм красти", – зауважив він.

Я ніколи не буду йти всупереч волі громади, не буду порушувати закони і Конституцію. Поки я маю високий рівень довіри, можу себе впевнено почувати. На моїй стороні закон і правда. Крапка,

– підсумував очільник Львова.

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Результати виборів до міськради Львова / Інфографіка 24 каналу