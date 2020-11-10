В умовах пандемії держава не компенсує власникам бізнесів їхні втрати від введення протиепідемічних заходів. На думку мера Львова Андрія Садового, краще займатись просвітницькою роботою щодо коронавірусу, аніж знову зачиняти всі заклади на карантин.

Садовий повністю підтримує рестораторів міста. Карантин вихідного дня досить негативно вплине на бізнес в Україні. Про це міський голова заявив під час ранкового ефіру на радіо "Львівська хвиля", повідомляє 24 канал.

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Садовий про карантин вихідного дня

Наразі так званий карантин вихідного дня – це велика загадка, думка, кинута в маси, адже поки жодної інформації про це немає. Тільки завтра уряд має щось таке "прописати на папері". Зараз жодних рішень немає, але я б хотів, щоб уряд думав про всіх, а потім виносив якісь рішення,

– розповів Садовий.

За словами мера Львова, жодної координації центральної влади з органами місцевого самоврядування наразі немає.

Мер Львова підтримує рестораторів міста

Садовий розповів, що 9 листопада він провів онлайн-нараду з представниками львівського ресторанного бізнесу.

"Я цілком підтримую їх обурення, адже їм потрібно годувати свої сім'ї. Враховуючи те, що держава жодної гривні не дає компенсації бізнесу, потрібно думати, як він буде жити через місяць – два. Я не думаю, що це добра ідея, знову зупинити все", – додав мер міста.

За словами Садового, владі краще займатись просвітницькою роботою, щоб люди дотримувались протиепідемічних норм: ходили в масках, не організовували великих святкувань тощо.

Мер впевнений, що від того, що якась людина зайде випити кави у кафе, в якому будуть зайняті лише кілька столиків, ситуація з коронавірусом в Україні не погіршиться. Натомість карантин вихідного дня може вбити ресторанний бізнес.

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Садовий про пандемію коронавірусу

За словами очільника міста, попри пандемію коронавірусу в Львові ріст захворюваності під контролем. Кількість нових хворих на COVID-19 зростає, але стабільно. За добу 10 листопада коронавірус виявили ще у 195 львів’ян.

Львівська влада у 2020 році витратила на боротьбу з коронавірусом 240 мільйонів гривень. За словами Садового, місто не отримало з державного бюджету "ні копійки". Натомість Львів у 2020 році виплатив Україні 595 мільйонів гривень, які могли б піти на розвиток медицини у місті.