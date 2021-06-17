У Львові облаштували кілька фан-зон для перегляду матчів Євро-2020. На одну з них прийшов і міський голова.

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Садовий вболіває за Україну на Євро-2020 разом з львів'янами

Мер Львова на своїй фейсбук-сторінці опублікував чарівну світлину, на якій разом з львів'янами вболіває за українську збірну. Міський голова прийшов переглянути матч на одну з фан-зон у центрі міста – біля університету імені Івана Франка.

Разом до перемоги!

– лаконічно підписав фото міський голова.

На світлині видно, що разом із Садовим за Україну вболівають безліч львів'ян. На території фан-зони стоять столики та парасолі, тож переглядати матч тут справді комфортно.

Зауважте! Перед початком матчу збірної України проти Північної Македонії на Євро-2020 українці потужно виконали національний гімн. Гра відбувається на стадіоні "Національ Арена" у Бухаресті. Тут зібрались багато вболівальників, які підтримують нашу збірну.



Міський голова Львова вболіває за українську збірну / Фото Андрія Садового