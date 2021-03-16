Протягом 15 березня у Львові підтвердили 616 нових заражень коронавірусом – найбільше за час епідемії. У зв'язку з цим мерія заявила про готовність до нових жорстких обмежень.

Про це на брифінгу за підсумками засідання міської комісії ТЕБ і НС повідомив міський голова Андрій Садовий. Читайте також Львівщина котиться в червону зону: ймовірність 90% Львів можуть "закрити" через COVID-19 У сьогоднішній ситуації ми стоїмо взагалі перед питанням, щоб закрити місто. І кафе, і ресторани – все, якщо динаміка не буде сповільнюватися,

– зазначив мер Львова. Нагадаємо, останнім часом у Львові фіксують стрімке зростання кількості хворих на коронавірус. Важливо! Садовий також заявив, що у будівлі медколеджу облаштують ліжка для хворих на коронавірус. Влада веде перемовини щодо того, аби залучити у поміч ще й поліклініку на Мазепи. Ситуація з коронавірусом у Львові За добу 15 березня на Львівщині зафіксували понад 1 тисячу випадків COVID-19, у самому Львові – 616. Ці показники є найбільшими від початку епідемії.

Наразі школярів 5 – 11 класів перевели на дистанційне навчання. Крім того, закрили нічні клуби.

Також у місті організували додаткові ліжка для ковідних хворих.