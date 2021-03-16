Садовий розглядає "закриття" Львова через коронавірус
Садовий розглядає "закриття" Львова через COVID / galinfo.com.ua
Протягом 15 березня у Львові підтвердили 616 нових заражень коронавірусом – найбільше за час епідемії. У зв'язку з цим мерія заявила про готовність до нових жорстких обмежень.
Джерело:24 канал
Про це на брифінгу за підсумками засідання міської комісії ТЕБ і НС повідомив міський голова Андрій Садовий.
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Львів можуть "закрити" через COVID-19
У сьогоднішній ситуації ми стоїмо взагалі перед питанням, щоб закрити місто. І кафе, і ресторани – все, якщо динаміка не буде сповільнюватися,
– зазначив мер Львова.
Нагадаємо, останнім часом у Львові фіксують стрімке зростання кількості хворих на коронавірус.
Ситуація з коронавірусом у Львові
- За добу 15 березня на Львівщині зафіксували понад 1 тисячу випадків COVID-19, у самому Львові – 616. Ці показники є найбільшими від початку епідемії.
- Наразі школярів 5 – 11 класів перевели на дистанційне навчання. Крім того, закрили нічні клуби.
- Також у місті організували додаткові ліжка для ковідних хворих.
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