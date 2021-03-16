Садовий розглядає "закриття" Львова через коронавірус

Джерело:24 канал
Протягом 15 березня у Львові підтвердили 616 нових заражень коронавірусом – найбільше за час епідемії. У зв'язку з цим мерія заявила про готовність до нових жорстких обмежень.
Про це на брифінгу за підсумками засідання міської комісії ТЕБ і НС повідомив міський голова Андрій Садовий.
Читайте також Львівщина котиться в червону зону: ймовірність 90%
У сьогоднішній ситуації ми стоїмо взагалі перед питанням, щоб закрити місто. І кафе, і ресторани – все, якщо динаміка не буде сповільнюватися,
– зазначив мер Львова.
Нагадаємо, останнім часом у Львові фіксують стрімке зростання кількості хворих на коронавірус.Важливо! Садовий також заявив, що у будівлі медколеджу облаштують ліжка для хворих на коронавірус. Влада веде перемовини щодо того, аби залучити у поміч ще й поліклініку на Мазепи.