Святкуватимемо вдома: Садовий розповів, чому у Львові на Великдень не буде масових заходів

Львів наразі перебуває у жовтій карантинній зоні. Проте у місті відмовились від проведення масових заходів на Великдень, адже пандемія коронавірусу поки не закінчилась.

За рішенням міської комісії ТЕБ та НС, у Львові заборонено проводити масові заходи. Ситуація з коронавірусом у місті залишається тривожною.

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У Львові не проводитимуть масових заходів на Великдень

Міський голова Андрій Садовий розповів, що у Львові не проводитимуть жодних масових заходів на Великодні свята.

Ми прийняли рішення – жодних масових заходів. Максимально треба бути обережними. Ми чуємо інформацію від лікарів, які бачать хворих зранку до вечора кожного дня, – стан хворих є дуже і дуже важкий,

– зазначив мер.

Садовий додав, що у Львові провели онлайн-зустрічі священників та лікарів. Медики розповіли священнослужителям про поточну ситуацію з коронавірусом у місті, тому кожен священник розуміє свою персональну відповідальність.

"Дуже багато священнослужителів перехворіли, і дуже багато львів'ян перехворіли. Тому ми ще раз, і ще раз на цьому наголошуємо: є чітка рекомендація Ради церков", – заявив міський голова.

Садовий зазначив, що в рекомендації мовиться, що люди, які перебувають поза межами храму, повинні бути на відстані одне від одного. За словами міського голови, якщо хтось зі священнослужителів боїться на цьому наголосити, то міська влада спробує ще раз це донести.

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Львів'янам рекомендують святкувати Великдень вдома

За рішенням міської комісії ТЕБ та НС, у Львові відновили роботу усіх музеїв. Тож Шевченківський гай працюватиме. Проте традиційного щорічного святкування Великодня там не буде.

Музеї просто неба будуть працювати, але жодних гулянь, жодних забав там категорично не буде,

– зазначив Садовий.

За словами міського голови, коронавірус нікуди не зник. Станом на 26 квітня до стаціонарів львівських лікарень продовжують потрапляти дуже багато хворих. Садовий звернувся до містян з проханням зрозуміти усю складність ситуації.

"Щоб ми після Великодніх свят не пішли на жорсткий локдаун. Я б цього дуже не хотів. Це все залежить від нас з вами – наскільки ми поважатимемо, наскільки ми розумітимемо ситуацію, у якій сьогодні живемо", – додав мер.

Міський голова підкреслив, що жодних заходів у Львові не проводитимуть, тож святкувати Великдень львів'яни будуть вдома.

Станом на 26 квітня на Львівщині на коронавірус захворіли понад 127 тисяч людей . 3171 пацієнт помер від ускладнень COVID-19, а понад 96,25 тисячі людей одужали.

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Які обмеження діятимуть у Львові з 26 квітня

З 26 квітня у Львові дозволили роботу спортзалам, ТРЦ, непродовольчим магазинам та закладам громадського харчування.

Також у місті починають працювати заклади культури – театри, усі музеї, галереї, кінотеатри тощо.

З 27 квітня у львівському громадському транспорті знову почнуть діяти пільги для пасажирів. Режиму спецперевезень не буде з 11:00 до 16:00.

З 5 травня у Львові почнуть працювати позашкільні гуртки, а учні 5 – 11 класів зможуть повернутись на навчання до шкіл.

Водночас у місті досі заборонені робота нічних клубів та проведення масових заходів.



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