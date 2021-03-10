Дивно, що не 290, – Садовий розповів, чому НАЗК склало на нього 14 протоколів

Національне агентство з питань запобігання корупції склало на мера Львова Андрія Садового 14 протоколів. За словами міського голови, це трапилось через звернення прокуратури до НАЗК.

НАЗК склало на Садового 14 протоколів "за порушення вимог щодо врегулювання конфлікту інтересів". На думку мера, це, ймовірно, перший випадок в Україні, коли складають протоколи за відкриту позицію.

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Прокуратура поставила під сумнів ухвалу міськради

Садовий розповів, що у Львові, як і в інших містах України, громадські організації можуть отримати знижку на оренду комунального майна.

Це важливо для повноцінної діяльності людей, які часто виконують функції, які мала б робити держава. Минулого року (у 2020 році – 24 канал) прокуратура поставила під сумнів правильність ухвали міської ради про знижку для ГО,

– зазначив міський голова.

Садовий наголосив, що ця ухвала ЛМР була повністю синхронізована з відповідною постановою Кабміну та наказом Фонду держмайна, на основі яких працюють усі органи місцевого самоврядування України.

Проте проти керівниці управління комунальної власності ЛМР відкрили кримінальне провадження.

"Я звернувся до 280 депутатів, Прем'єр-міністра, Генерального прокурора, НАБУ, Президента, ДБР, акцентуючи на абсурдності таких звинувачень. Бо прокуратура не має жодного права втручатись у господарську діяльність міської ради, яка здійснюється в абсолютній відповідності до чинного законодавства", – розповів мер.

Врешті-решт, відбувся суд за цією справою, який своїм рішення "підтвердив абсурдність звинувачень".

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Прокуратура звернулась до НАЗК

Садовий розповів, що прокуратура звернулась до НАЗК через те, що він буцімто втручається у їхню діяльність. Адже міський голова своїми зверненнями зробив цю справу публічною.

І у відповідь на мої листи на мене склали 14 протоколів. Дивно, чому не 290? Адже листів було саме стільки. За логікою НАЗК, міський голова не має права захищати здоровий глуз і закон,

– заявив міський голова.

За словами Садового, це, мабуть, перший випадок в Україні, коли протоколи складають "за публічність і відкриту позицію", яка протистоїть тиску прокуратури на місцеве самоврядування.