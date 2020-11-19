Львів закупив 10 тисяч нових швидких тестів на антиген, які допомагають виявити у людини коронавірус. Місто наразі радиться з медиками, кому в першу чергу робити ці тести.

Тести на антиген закупили за гроші міського бюджету. Львівська влада та медики наразі вивчають ситуацію, звертаючи увагу на досвід європейських країн щодо тестування людей на коронавірус. Про це повідомила пресслужба Львівської міськради.

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Садовий про масове тестування на коронавірус

Наразі міська влада та медики вивчають ситуацію з коронавірусом, що склалась у місті.

Ми зараз вивчаємо ситуацію. Декілька країн Європи провели таке масове тестування, але воно показало як плюси, так і мінуси. Такі тестування можливі, якщо є закрита система, бо треба тестувати все населення. Також вони (країни Європи – 24 канал) побачили, що для цього потрібно залучати дуже багато людей,

– розповів міський голова.

За словами Садового, масові тестування на коронавірус потрібно робити не раз, а хоча б щотижня. Наразі міська влада хоче відпрацювати певну модель щодо освіти та медицини. Після цього Львів зможе дати пораду уряду щодо тестування на території України. Проте за словами міського голови, масове тестування – це не панацея.

Пріоритетне завдання – збільшення кількості ліжок у лікарнях

Мер Львова розповів, що для нього у пріоритеті збільшення ліжок для хворих на коронавірус та забезпечення їх киснем.

За статистикою, тільки близько 2% людей, які захворіли на коронавірус, потребують госпіталізації. Тому наразі міська влада робить все для того, щоб хворі мали можливість якісно лікуватись у медзакладах.

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Кого тестуватимуть новими тестами на антиген

За словами Садового, у період пандемії потрібно бути новаторами. Тести на антиген провели в інших країнах тиждень – два тому, а сьогодні такі тести вже є й у Львові.

Новими тестами у першу чергу, ймовірно, тестуватимуть людей у групі ризику – медиків, освітян та пенсіонерів. Проте точні групи населення визначать після моделювання ситуації з коронавірусом у Львові.

Ми б хотіли, щоб в разі потреби можна було протестувати сім'ю, де живуть старші люди, та ізолювати їх, якщо треба. Хто сьогодні може спрогнозувати, який буде ріст захворюваності через три – чотири тижні? Таким методом проб ми вийдемо на оптимальний варіант,

– додав мер Львова.

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