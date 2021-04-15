У Львові дещо зменшилась кількість нових хворих на коронавірус. Проте в лікарні продовжують потрапляти пацієнти у важкому стані. Мер міста Андрій Садовий розповів, що рішення про послаблення локдауну прийматимуть лише після консультацій з медиками.

Львівські лікарі відзначають, що пацієнти надходять у важкому стані та потрапляють одразу в реанімацію. Станом на 15 квітня у медзакладах перебуває 1031 пацієнт.

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Послабити карантин можуть лише після консультації з медиками

Садовий розповів, що 14 квітня на Львівщині виявили 748 нових хворих на коронавірус, серед яких – 203 львів'ян.

Бачимо, що останніми днями динаміка госпіталізації та захворювання дещо зменшилась. Проте, це не привід розслаблятись. Наші лікарі кажуть, що хворі надходять у дуже важкому стані і одразу потрапляють у реанімацію,

– зазначив міський голова.

Мер додав, що 15 квітня зберуть засідання штабу з протидії коронавірусу, а 16 квітня проведуть засідання міської комісії з питань ТЕБ та НС. Саме там вирішить, чи можна дозволяти роботу ринків, літніх терас та початкової школи.

"Я прошу не тиснути на комісію! Рішення прийматимуться після консультацій з медиками, а не людьми, які в час пандемії організовують багатолюдні мітинги", – підсумував Садовий.



У львівських лікарнях наразі перебувають понад 1000 хворих / Фото ЛМР

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Коротко про ситуацію з коронавірусом на Львівщині

Станом на 15 квітня на Львівщині на коронавірус захворіли понад 120 тисяч людей. На жаль, 2950 пацієнтів померли від ускладнень хвороби. Проте понад 87,87 тисячі людей одужали.

Згідно з рішенням державної комісії з питань ТЕБ та НС, 25 березня область перейшла у червону зону.

Своєю чергою, у Львові через складну ситуацію з коронавірусом вирішили продовжити локдаун до 19 квітня.

Директор департаменту охорони здоров'я ЛОДА Орест Чемерис розповів, що показники захворюваності поки не дозволяють області вийти з червоної карантинної зони.



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