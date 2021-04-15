Прошу не тиснути на комісію, – Садовий розповів, коли у Львові можуть послабити карантин

Джерело:Львівська міськрада
У Львові дещо зменшилась кількість нових хворих на коронавірус. Проте в лікарні продовжують потрапляти пацієнти у важкому стані. Мер міста Андрій Садовий розповів, що рішення про послаблення локдауну прийматимуть лише після консультацій з медиками.
Львівські лікарі відзначають, що пацієнти надходять у важкому стані та потрапляють одразу в реанімацію. Станом на 15 квітня у медзакладах перебуває 1031 пацієнт.
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Садовий розповів, що 14 квітня на Львівщині виявили 748 нових хворих на коронавірус, серед яких – 203 львів'ян.
Бачимо, що останніми днями динаміка госпіталізації та захворювання дещо зменшилась. Проте, це не привід розслаблятись. Наші лікарі кажуть, що хворі надходять у дуже важкому стані і одразу потрапляють у реанімацію,
– зазначив міський голова.
Мер додав, що 15 квітня зберуть засідання штабу з протидії коронавірусу, а 16 квітня проведуть засідання міської комісії з питань ТЕБ та НС. Саме там вирішить, чи можна дозволяти роботу ринків, літніх терас та початкової школи.
"Я прошу не тиснути на комісію! Рішення прийматимуться після консультацій з медиками, а не людьми, які в час пандемії організовують багатолюдні мітинги", – підсумував Садовий.
У львівських лікарнях наразі перебувають понад 1000 хворих / Фото ЛМР
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Головне про карантин в Україні / Джерело МОЗ / Інфографіка 24 каналу