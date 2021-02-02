Андрій Садовий сподівається, що перший етап вакцинації у Львові почнеться в лютому 2021 року, як і обіцяє Міністерство охорони здоров'я. Місто буде у переліку тих, які готові прийняти й застосовувати вакцину.

Джерело: телеграм Андрія Садового

Мер Львова наголосив, що важливою є готовність системи охорони здоров'я правильно організувати цей процес.

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Вакцинація у Львові: що каже Садовий

Міський голова нагадав, що МОЗ повідомляє про старт вакцинації від коронавірусу вже у лютому 2021 року. Садовий сподівається, що щеплення проводитимуть вакциною Pfizer-BioNTech американського виробництва.

Львів є в переліку міст, які готові прийняти та застосовувати вакцину.

У найкоротші терміни готуємо медзаклади, закуповуємо достатню кількість холодильників, сумок-холодильників, шприців та інших необхідних засобів,

– зазначив мер міста.

Та додав, що для масового вакцинування також потрібно буде облаштувати декілька великих приміщень. Вони мають складатися з 3 ізольованих зон: для очікування, вакцинування та перебування після процедури.

Садовий наголосив, що процес вакцинування проходитиме у 5 етапів.

Хто отримає щеплення першими

Спершу вакцинують медиків, які працюють безпосередньо із хворими на COVID-19, працівників мобільних бригад екстреної медичної допомоги, та людей, які перебувають у хоспісах.

та людей, які перебувають у хоспісах. Через 21 день їм проведуть повторне вакцинування.

Після цього говоритимуть про перехід до наступних етапів.

Довідка. За інформацією МОЗ, у лютому Україна отримає 117 тисяч доз вакцини від Pfizer-BioNTech.



План вакцинації українців / Джерело: МОЗ / Інфографіка 24 каналу