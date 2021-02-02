Садовий розповів, коли у Львові розпочнеться вакцинація від COVID-19

Андрій Садовий сподівається, що перший етап вакцинації у Львові почнеться в лютому 2021 року, як і обіцяє Міністерство охорони здоров'я. Місто буде у переліку тих, які готові прийняти й застосовувати вакцину.
Джерело: телеграм Андрія Садового
Мер Львова наголосив, що важливою є готовність системи охорони здоров'я правильно організувати цей процес.
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Міський голова нагадав, що МОЗ повідомляє про старт вакцинації від коронавірусу вже у лютому 2021 року. Садовий сподівається, що щеплення проводитимуть вакциною Pfizer-BioNTech американського виробництва.
Львів є в переліку міст, які готові прийняти та застосовувати вакцину.
У найкоротші терміни готуємо медзаклади, закуповуємо достатню кількість холодильників, сумок-холодильників, шприців та інших необхідних засобів,
– зазначив мер міста.
Та додав, що для масового вакцинування також потрібно буде облаштувати декілька великих приміщень. Вони мають складатися з 3 ізольованих зон: для очікування, вакцинування та перебування після процедури.
Садовий наголосив, що процес вакцинування проходитиме у 5 етапів.
План вакцинації українців / Джерело: МОЗ / Інфографіка 24 каналу