У Львові протягом останніх 2 тижнів динаміка захворюваності на коронавірус досить тривожна. Тому у місті розгорнуть 2 мобільні госпіталі для хворих на COVID-19.

За словами мера, кількість госпіталізацій у Львові викликає тривогу. Нових хворих на коронавірус більше, ніж пацієнтів, які виписуються з лікарень.

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У Львові розгорнуть 2 мобільні госпіталі

За словами Садового, місто поки не вичерпало резерв ліжок для хворих на коронавірус. Проте 9 березня на засіданні комісії з надзвичайних ситуацій вирішили розширити кількість ліжкомісць з 1,3 тисячі до 2 тисяч.

Для цього ми створюємо тимчасові госпіталі на базі 8 лікарні та Лікарні швидкої допомоги. Саме ці медичні заклади мають реанімаційні відділення. А це важливо при важкому перебігу захворювання,

– зазначив міський голова.

Мер додав, що доповнювати ліжкомісця для хворих на коронавірус будуть за рахунок львівських поліклінік. Адже за словами Садового, Львів має 5 потужних поліклінік – на вулицях Виговського, Симоненка, Пасічній, Мазепи та на Сихові.

"Я думаю ми матимемо можливість додати 700 місць. Також оглядатимемо й інші площі. Але тут мова йде про стаціонарні приміщення, тобто не про якісь намети. Якщо буде йти ще ріст, ми будемо знову збільшувати кількість ліжок", – розповів мер.

Усі ліжкомісця, які наразі є у Львові, повністю забезпечені киснем. Біля кожного ліжка є або стаціонарний кисень, або кисневий концентратор.

"І ті 700+ ліжок також будуть забезпечені киснем. Інакше не може бути", – зазначив міський голова.

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За словами Садового, вакцинація в Україні йде кволо

Мер додав, що альтернативи збільшенню ліжок для хворих на коронавірус поки немає. Адже вакцинація в Україні "йде дуже кволо".

Як ми бачимо, інші країни внаслідок вакцинації зменшують захворюваність, бо це залежні один від одного речі. В нас поки так не є, тому ми робимо максимально все можливе,

– додав Садовий.

Зверніть увагу! У Львові триває вакцинація медиків, які лікують хворих на коронавірус. Щеплення лікарям проводять члени мобільної бригади 2 міської поліклініки, які пройшли відповідне навчання в Києві.

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Дивіться відео, про ситуацію з коронавірусом у Львові:

Львівські школи поки не переходять на карантин

Міський голова розповів, що у Львові близько 120 вчителів перебувають на лікарняному. Проте для 117 шкіл міста це не критично. Водночас хворі вчителі, ймовірно, контактували з людьми, тож у місті протягом наступних 2 днів досліджуватимуть ситуацію.

У Львові розглядають 3 варіанти роботи шкіл:

повністю перевести школи на онлайн навчання;

перевести на онлайн навчання лише старші класи;

залишити все, як є, тобто усі школи працюватимуть за звичним режимом.

За словами Садового, дитсадки поки чіпати не будуть, адже батькам потрібно кудись відводити своїх дітей, поки вони на роботі.

Ми не маємо, як в Німеччині чи Великій Британії великих фондів, які підтримують підприємців. Ми виживаємо й розраховуємо лише на власні сили,

– підсумував мер.



Як вакцинуватимуть українців / Джерело: МОЗ / Інфографіка 24 каналу