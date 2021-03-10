Розраховуємо лише на власні сили, – Садовий розповів про додаткові ліжка для хворих на COVID-19

Джерело:фейсбук Андрія Садового
У Львові протягом останніх 2 тижнів динаміка захворюваності на коронавірус досить тривожна. Тому у місті розгорнуть 2 мобільні госпіталі для хворих на COVID-19.
За словами мера, кількість госпіталізацій у Львові викликає тривогу. Нових хворих на коронавірус більше, ніж пацієнтів, які виписуються з лікарень.
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За словами Садового, місто поки не вичерпало резерв ліжок для хворих на коронавірус. Проте 9 березня на засіданні комісії з надзвичайних ситуацій вирішили розширити кількість ліжкомісць з 1,3 тисячі до 2 тисяч.
Для цього ми створюємо тимчасові госпіталі на базі 8 лікарні та Лікарні швидкої допомоги. Саме ці медичні заклади мають реанімаційні відділення. А це важливо при важкому перебігу захворювання,
– зазначив міський голова.
Мер додав, що доповнювати ліжкомісця для хворих на коронавірус будуть за рахунок львівських поліклінік. Адже за словами Садового, Львів має 5 потужних поліклінік – на вулицях Виговського, Симоненка, Пасічній, Мазепи та на Сихові.
"Я думаю ми матимемо можливість додати 700 місць. Також оглядатимемо й інші площі. Але тут мова йде про стаціонарні приміщення, тобто не про якісь намети. Якщо буде йти ще ріст, ми будемо знову збільшувати кількість ліжок", – розповів мер.
Усі ліжкомісця, які наразі є у Львові, повністю забезпечені киснем. Біля кожного ліжка є або стаціонарний кисень, або кисневий концентратор.
"І ті 700+ ліжок також будуть забезпечені киснем. Інакше не може бути", – зазначив міський голова.
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Мер додав, що альтернативи збільшенню ліжок для хворих на коронавірус поки немає. Адже вакцинація в Україні "йде дуже кволо".
Як ми бачимо, інші країни внаслідок вакцинації зменшують захворюваність, бо це залежні один від одного речі. В нас поки так не є, тому ми робимо максимально все можливе,
– додав Садовий.
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Дивіться відео, про ситуацію з коронавірусом у Львові:
Міський голова розповів, що у Львові близько 120 вчителів перебувають на лікарняному. Проте для 117 шкіл міста це не критично. Водночас хворі вчителі, ймовірно, контактували з людьми, тож у місті протягом наступних 2 днів досліджуватимуть ситуацію.
У Львові розглядають 3 варіанти роботи шкіл:
За словами Садового, дитсадки поки чіпати не будуть, адже батькам потрібно кудись відводити своїх дітей, поки вони на роботі.
Ми не маємо, як в Німеччині чи Великій Британії великих фондів, які підтримують підприємців. Ми виживаємо й розраховуємо лише на власні сили,
– підсумував мер.
Як вакцинуватимуть українців / Джерело: МОЗ / Інфографіка 24 каналу