На Львівщині почала повноцінно функціонувати медична авіація. Мер Львова Андрій Садовий розповів, що для пацієнтів ця послуга є абсолютно безкоштовною. Усі витрати за перевезення хворого гелікоптером компенсує держава.

За словами Садового, медична авіація дасть медикам можливість рятувати життя більшій кількості хворих. Гелікоптер за короткий час здатний доставити до Львова пацієнтів з найвіддаленіших куточків області.

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Послуги медичної авіації для пацієнта є абсолютно безкоштовними

Міський голова зазначив, що йому приємно, що Львів став першим містом в Україні, де почала працювати медична авіація. Медики лікарні швидкої медичної допомоги успішно співпрацюють з вертолітною командою, що обслуговує обласний департамент охорони здоров'я.

Система почала працювати, як годинник. Вже сьогодні, як комусь потрібно провести термінову операцію чи госпіталізацію, то за 20 – 30 хвилин гелікоптер прилетить в будь-яку точку області та доставить пацієнта до нашої лікарні,

– додав Садовий.

Мер наголосив, що ця послуга є абсолютно безкоштовною для пацієнта, адже всі витрати компенсує держава.

"Добре, що ми сьогодні маємо шанс рятувати ще більше людей, давати ще більше шансів на життя", – підсумував міський голова.

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