Система працює, як годинник: Садовий розповів, скільки коштують послуги медичної авіації
На Львівщині почала повноцінно функціонувати медична авіація. Мер Львова Андрій Садовий розповів, що для пацієнтів ця послуга є абсолютно безкоштовною. Усі витрати за перевезення хворого гелікоптером компенсує держава.
Джерело:Львівська міськрада
За словами Садового, медична авіація дасть медикам можливість рятувати життя більшій кількості хворих. Гелікоптер за короткий час здатний доставити до Львова пацієнтів з найвіддаленіших куточків області.
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Послуги медичної авіації для пацієнта є абсолютно безкоштовними
Міський голова зазначив, що йому приємно, що Львів став першим містом в Україні, де почала працювати медична авіація. Медики лікарні швидкої медичної допомоги успішно співпрацюють з вертолітною командою, що обслуговує обласний департамент охорони здоров'я.
Система почала працювати, як годинник. Вже сьогодні, як комусь потрібно провести термінову операцію чи госпіталізацію, то за 20 – 30 хвилин гелікоптер прилетить в будь-яку точку області та доставить пацієнта до нашої лікарні,
– додав Садовий.
Мер наголосив, що ця послуга є абсолютно безкоштовною для пацієнта, адже всі витрати компенсує держава.
"Добре, що ми сьогодні маємо шанс рятувати ще більше людей, давати ще більше шансів на життя", – підсумував міський голова.
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Коротко про проєкт аеромедичної евакуації на Львівщині
- Львівщина стала першою областю, де реалізовуватимуть проєкт з аеромедичної евакуації.
- Гелікоптер Eurocopter EC 145 базуватиметься у Городоцькому районі. Він розвиває швидкість до 280 кілометрів на годину.
- До підрозділу аеромедичної евакуації входить 12 медиків: 6 лікарів невідкладних станів і 6 фельдшерів.
- На борту гелікоптера є обладнання для серцево-легеневої реанімації та підтримки пацієнтів, які перебувають у критичних станах.
- Медики надаватимуть допомогу пацієнтам з інфарктами, інсультами та важкими травмами після ДТП. Також вертольотом транспортуватимуть реципієнтів для трансплантації.
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