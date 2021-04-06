У Львові протягом останнього часу значно зросла кількість хворих на коронавірус. На жаль, така невтішна динаміка продовжується – щодня виявляють понад 500 нових хворих. Мер Львова Андрій Садовий розповів, чи призупинять через це авіаційне та залізничне сполучення з містом.

За словами Садового, наразі у світі зовсім різна ситуація з коронавірусом. Зокрема Велика Британія та Ізраїль відчиняються, бо виконують план вакцинації, а ось Польща вводить жорсткіший локдаун.

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Авіаційне та залізничне сполучення поки не зупинятимуть

Садовий зазначив, що рішення про зупинку авіаційного та залізничного сполучення приймає лише міністерство інфраструктури та міністерство охорони здоров'я.

Такої потреби на сьогодні нема. Але якщо ситуація кардинально не зміниться у нашій державі, будуть наступати нові штами, то може бути зупинений рух між усіма містами в нашій країні,

– зазначив мер.

Міський голова додав, що виробництво вакцин в Україні – це питання безпеки та виживання.

"Те, що до українського уряду дійшла істина про необхідність максимально у стислі терміни організувати виробництво власних вакцин тут, в Україні – молодці, бо це питання виживання, це питання нашої безпеки", – заявив Садовий.

Мер зауважив, що ніяка країна не даватиме Україні вакцини, поки не зробить щеплення усім своїм громадянам. Садовий зазначив, що сьогодні важко спрогнозувати, які будуть нові штами коронавірусу.

"Ми вступили у період постійних пандемій, які з нами будуть довго", – підсумував міський голова.

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Коротко про ситуацію з коронавірусом у Львові

Станом на 6 квітня в стаціонарах медзакладів міста лікується 1101 пацієнт. З них 1042 людини – хворі на коронавірус, 68 – перебувають у реанімації, а 35 людей – підключені до апаратів ШВЛ.

У львівських лікарнях є 1500 ліжкомісць для пацієнтів з коронавірусом. До 10 квітня резерв ліжкомісць збільшать до 2 тисяч.

На створення тимчасових госпіталів з бюджету Львова виділили 18 мільйонів гривень.

З 25 березня Львівщина перейшла у червону карантинну зону. В області почали діяти обмеження, передбачені для найвищого рівня епідемнебезпеки.



Головне про карантин в Україні / Джерело МОЗ / Інфографіка 24 каналу