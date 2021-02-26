Маю пів року запасу міцності, – Садовий відповів, чи вакцинуватиметься проти COVID-19
У Львові 25 лютого почалося вакцинування проти коронавірусу. Мер міста Андрій Садовий заявив, що через пів року також готовий зробити щеплення.
Джерело:24 канал
За його словами, він лише недавно перехворів на коронавірус, тому наразі має антитіла. Про це він заявив в ефірі програми "Про головне".
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"Я недавно перехворів на коронавірус, тому ще маю пів року запасу міцності. Є антитіла, а потім, напевно, що так", – сказав він.
Коли та як вакцинуватимуть львів'ян
За його словами, у місті вже підготували 10 стаціонарних пунктів для вакцинації мешканців. Саме щеплення, Садовий очікує, що проведуть вже у квітні – травні.
На запитання, чи задоволений мер Львова самою кампанією вакцинації МОЗ, Садовий відповів: "Насправді, організацією вакцинування займається місто – міське управління охорони здоров'я. Наразі все якісно відбувається. Завдання МОЗ – це доставити вакцину, вони дотримувались свого слова – доставили у лютому вакцину по регіонах".
Андрій Садовий про вакцинування у Львові: дивіться відео
Як вакцинуватимуть українців / Джерело: МОЗ / Інфографіка 24 каналу
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