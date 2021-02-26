У Львові 25 лютого почалося вакцинування проти коронавірусу. Мер міста Андрій Садовий заявив, що через пів року також готовий зробити щеплення.

За його словами, він лише недавно перехворів на коронавірус, тому наразі має антитіла. Про це він заявив в ефірі програми "Про головне".

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"Я недавно перехворів на коронавірус, тому ще маю пів року запасу міцності. Є антитіла, а потім, напевно, що так", – сказав він.

Довідка. 7 грудня стало відомо, що Андрій Садовий захворів на коронавірус. Першими симптомами були незначна слабкість і першіння у горлі. Вже 22 грудня мер повідомив, що одужав.

Коли та як вакцинуватимуть львів'ян

За його словами, у місті вже підготували 10 стаціонарних пунктів для вакцинації мешканців. Саме щеплення, Садовий очікує, що проведуть вже у квітні – травні.

На запитання, чи задоволений мер Львова самою кампанією вакцинації МОЗ, Садовий відповів: "Насправді, організацією вакцинування займається місто – міське управління охорони здоров'я. Наразі все якісно відбувається. Завдання МОЗ – це доставити вакцину, вони дотримувались свого слова – доставили у лютому вакцину по регіонах".

Андрій Садовий про вакцинування у Львові: дивіться відео



Як вакцинуватимуть українців / Джерело: МОЗ / Інфографіка 24 каналу