Кандидат у мери Львова Олег Синютка погодився на пропозицію чинного міського голови Андрія Садового провести дебати. Проте Синютка хоче, щоб вони відбулись на сміттєпереробному заводі. Чинний мер міста сатирично відреагував на слова свого опонента.

Синютка не уточнив, на якому зі сміттєпереробних заводів він хоче провести дебати. На вулиці Пластовій цього зробити не вдасться, бо наразі там триває будівництво сміттєпереробного комплексу. Про це Садовий повідомив на своїй фейсбук-сторінці.

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Синютка погодився на дебати з Садовим

Садовий розповів, що Синютка хоче провести дебати на сміттєпереробному заводі.

"Мій опонент у другому турі погодився на дебати й запропонував провести їх на сміттєпереробному заводі. Мабуть, це мало бути смішно. Не уточнив, щоправда, на якому. На Пластовій не дозволять норми безпеки – це будівельний майданчик, де місто завершує підготовчі роботи", – зазначив Садовий.

Цікаво! У Львові на вулиці Пластовій зараз завершуються підготовчі роботи для будівництва сміттєпереробного комплексу. Переможцем тендеру ЄБРР став литовсько-нідерландський консорціум WTT-Axis, який вже збудував кілька таких заводів у Європі. Будівництво сміттєпереробного комплексу планують розпочати до кінця 2020 року.

Садовий про заводи, які "збудував" Синютка

Мер Львова відповів своєму опоненту, що можна провести дебати на одному зі сміттєпереробних заводів, які Синютка "збудував за час свого правління". Садовий у своєму фейсбук-пості показав фото одного з таких заводів у Новояворівську.

Посеред сміттєзвалища стоїть куплена за державні кошти, тобто наші з вами податки, сортувальна лінія. Яка жодного дня не працювала. Так і стоїть там серед сміття, без комунікацій, не накрита, іржавіє собі потрохи. Олеже Михайловичу, не впевнений, що то найкомфортніше місце для дебатів. Ну але як скажете,

– заявив Садовий.

Зверніть увагу! Садовий 27 жовтня запропонував Синютці провести дебати. Час та місце мер міста запропонував своєму опонентові на місцевих виборах 2020 року у Львові визначити разом.