НАЗК склало на Садового 14 протоколів: суд визнав, що мер не порушував закон
Галицький райсуд Львова прийняв виправдувальний вирок для міського голови Андрія Садового щодо 14 адмінпротоколів НАЗК. Їх склали через листи, які він у 2020 році скерував на підтримку керівниці управління комунальної власності Інни Свистун.
Джерело:фейсбук Андрія Садового
Свистун у 2020 році оголосили про підозру у службовій недбалості. Садовий звернувся до депутатів та уряду з низкою листів, акцентуючи на абсурдності звинувачень.
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Садовий виграв справу щодо 14 протоколів НАЗК
Садовий розповів, що виграв справу щодо 14 адмінпротоколів НАЗК.
Галицький районний суд визнав, що я не порушив закон, коли зробив публічною діяльність прокуратури. А саме – написав листи до депутатів, Прем'єр-міністра, Генерального прокурора, НАБУ, Президента та ДБР,
– зазначив міський голова.
Мер додав, що йому дуже шкода, що правоохоронці витрачають час на вставляння палиць у колеса замість того, щоб насправді працювати.
"Думаю, цю справу ще вивчатимуть на юридичних факультетах. Але правда знову перемогла", – підсумував Садовий.
Чому НАЗК склало на Садового 14 протоколів
- Правоохоронці 6 травня 2020 року оголосили про підозру у службовій недбалості керівниці міського управління комунальної власності Інні Свистун.
- За версією прокуратури, вона уклала деякі договори про оренду за зниженою ставкою. Внаслідок цього міський бюджет нібито втратив майже 1,2 мільйона гривень.
- Свистун вважала підозру замовною через свою принципову та чесну позицію щодо управління комунальним майном.
- Садовий звернувся до 280 депутатів, Прем'єр-міністра, Генерального прокурора, НАБУ, Президента та ДБР з низкою листів, акцентуючи на абсурдності звинувачень.
- Галицький районний суд Львова 31 грудня 2020 року виніс виправдувальний вирок у справі Інни Свистун.
- Проте прокуратура звернулась до НАЗК щодо начебто втручання Садового в їхню роботу.
- Агенство, своєю чергою, склало на міського голову 14 адмінпротоколів.
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