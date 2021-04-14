НАЗК склало на Садового 14 протоколів: суд визнав, що мер не порушував закон

Джерело:фейсбук Андрія Садового
Галицький райсуд Львова прийняв виправдувальний вирок для міського голови Андрія Садового щодо 14 адмінпротоколів НАЗК. Їх склали через листи, які він у 2020 році скерував на підтримку керівниці управління комунальної власності Інни Свистун.
Свистун у 2020 році оголосили про підозру у службовій недбалості. Садовий звернувся до депутатів та уряду з низкою листів, акцентуючи на абсурдності звинувачень.
Цікаво Порушення фінзвітності: НАЗК має претензії до керівників 8 партій та ексзаступника міністра
Садовий розповів, що виграв справу щодо 14 адмінпротоколів НАЗК.
Галицький районний суд визнав, що я не порушив закон, коли зробив публічною діяльність прокуратури. А саме – написав листи до депутатів, Прем'єр-міністра, Генерального прокурора, НАБУ, Президента та ДБР,
– зазначив міський голова.
Мер додав, що йому дуже шкода, що правоохоронці витрачають час на вставляння палиць у колеса замість того, щоб насправді працювати.
"Думаю, цю справу ще вивчатимуть на юридичних факультетах. Але правда знову перемогла", – підсумував Садовий.