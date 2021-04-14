НАЗК склало на Садового 14 протоколів: суд визнав, що мер не порушував закон

Галицький райсуд Львова прийняв виправдувальний вирок для міського голови Андрія Садового щодо 14 адмінпротоколів НАЗК. Їх склали через листи, які він у 2020 році скерував на підтримку керівниці управління комунальної власності Інни Свистун.

Свистун у 2020 році оголосили про підозру у службовій недбалості. Садовий звернувся до депутатів та уряду з низкою листів, акцентуючи на абсурдності звинувачень.

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Садовий виграв справу щодо 14 протоколів НАЗК

Садовий розповів, що виграв справу щодо 14 адмінпротоколів НАЗК.

Галицький районний суд визнав, що я не порушив закон, коли зробив публічною діяльність прокуратури. А саме – написав листи до депутатів, Прем'єр-міністра, Генерального прокурора, НАБУ, Президента та ДБР,

– зазначив міський голова.

Мер додав, що йому дуже шкода, що правоохоронці витрачають час на вставляння палиць у колеса замість того, щоб насправді працювати.

"Думаю, цю справу ще вивчатимуть на юридичних факультетах. Але правда знову перемогла", – підсумував Садовий.

Чому НАЗК склало на Садового 14 протоколів