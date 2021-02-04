Садовий вирішив скоротити 2 своїх заступників: що відомо

Мер Львова Андрій Садовий запропонував скоротити кількість своїх заступників. Зокрема міський голова хоче прибрати посади заступника мера з питань безпеки та заступника з економічних питань.

Джерело: ZAXID.NET

Садовий запропонував депутатам скоротити кількість своїх заступників 3 лютого під час засідання колегії Львівської міськради. Мер хоче зменшити їхню кількість з 7 до 5.

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Які саме зміни запропонував Садовий

Садовий запропонував скоротити посаду заступника мера з питань безпеки Сергія Бабака. Проте він працюватиме радником міського голови.

Мер також запропонував перевести Андрія Москаленка на посаду заступника міського з питань економічного розвитку, скоротивши посаду заступника з економічних питань, з якої нещодавно звільнився Геннадій Васьків.

Міський голова запропонував віддати заступниці міського голови з питань ЖКГ Ірини Маруняк одразу 2 департаменти: ЖКГ та поводження з відходами й департамент транспорту.

"Заступник з питань безпеки – ми таку посаду ліквідуємо. Буде Ірина Маруняк, якій підпорядковуватиметься два департаменти: ЖКГ та поводження з відходами, і другий – транспорту. Сергій Бабак буде працювати моїм радником. Друге скорочення стосується блоку економіки, фінансів та розвитку. Геннадій Васьків переходить на іншу роботу. Ми з ним обговорюємо нові виклики, які я готовий йому запропонувати", – зазначив Садовий

Мер додав, що Москаленко написав заяву на складання депутатських повноважень, "бо не може бути людина одночасно депутатом, заступником і членом виконкому"

За словами Садового, зі своєї посади також звільнилася керуюча справами виконкому ЛМР Марта Литвинюк. На її посаду мер запропонував Наталію Алєксєєву, яка зараз є очільницею департаменту агломерації. У новій структурі Львівської міськради департамент агломерації підпорядковуватиметься виконкому.

Міський голова також анонсував оптимізацію штату Львівської міськради. Остаточну кількість працівників повинні узгодити з депутатами мерії.