Мер Львова Андрій Садовий прокоментував рішення Дарницького суду Києва щодо заборони книги Вахтанга Кіпіані "Справа Василя Стуса". Міський голова закликав львівські книгарні не вилучати її з продажу.

Юристи Львівської міськради підтримають книгарні у разі виникнення проблем. Про це Садовий заявив у фейсбуці.

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Заборона книги Кіпіані принижує гідність цілої країни, — Садовий

Міський голова закликає усіх українців купити книгу Кіпіані та показати своє ставлення до таких заборон.

Своїм рішенням суд визнав, що деякі фрази у книзі порушують честь та гідність кума Путіна (Медведчука – 24 канал). Сам факт наявності цієї справи, не кажучи вже про таке рішення, принижує честь і гідність цілої країни! Звертаюсь до українців – зайдіть до книгарень і купіть цю книжку. Це найкращий спосіб продемонструвати своє ставлення до таких заборон,

– заявив Садовий.

Про що книга "Справа Василя Стуса"? У своїй книзі Кіпіані описав 5 останніх років життя Василя Стуса. Зокрема, в одному з її розділів автор згадує Віктора Медведчука. Саме він був державним захисником поета. Проте Медведчук, незважаючи на те, що повинен був захищати Стуса у суді, посприяв ув'язненню поета. Зараз Медведчук стверджує, що інформація у книзі – неправдива.

Садовий звернувся до львівських книгарень

Міський голова звернувся до львівських книгарень. Він закликав не забирати заборонену книгу з полиць.

"Також звертаюсь до львівських книгарень – не бійтесь і не забирайте книжок з полиць. У випадку виникнення будь-яких питань до вас, юридичний департамент Львівської міської ради допоможе із захистом", – додав Садовий.