Ситуація – критична, залишайтеся вдома, – Садовий звернувся до львів'ян

Мер Львова Андрій Садовий вкотре наголосив на критичній ситуації з коронавірусом у місті. Тому він радить львів'янам підтримати медиків, залишатися вдома та не ігнорувати карантинні обмеження.

Таку заяву львівський міський голова зробив напередодні вихідних, коли люди масово виходять на вулиці. З огляду на це Андрій Садовий просить берегти себе та своїх рідних, а також не наражатися на небезпеку.

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Деталі звернення Андрія Садового

Він, зокрема, наголосив, що львівські медики з останніх сил допомагають хворим.

Ситуація – справді критична. Я прошу почути людей, які сьогодні рятують наші життя. Ми готуємо нові ліжка, купуємо і налаштовуємо кисневі станції та концентратори. Але краще залишитись вдома і не наражати себе на небезпеку. Підтримайте медиків,

– зауважив Андрій Садовий.

Важкі ковідні будні львівських медиків

На підтвердження своїх слів мер Львова опублікував відео з лікарні швидкої допомоги. На кадрах медики розповідають про свій робочий день у ковідному відділенні та про збільшення кількості хворих.

"За останні 2 – 3 тижні кількість пацієнтів значно зросла. Раніше було в середньому 20 – 30 пацієнтів на одного лікаря, а зараз до 50 людей лежать у кожному відділенні. Фактично лікарі, медичні сестри, молодший медперсонал працюють на виснаження", – зазначила завідувачка кардіовідділення 6 лікарні Валентина Коваль.

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Коротко про ситуацію з коронавірусом у Львові

Через велику кількість хворих на коронавірус державна комісія ТЕБ та НС перевела Львівщину у червону зону. З 25 березня в області почали діяти обмеження, передбачені для найвищого рівня епідемнебезпеки.

У Львові, зі свого боку, через складну ситуацію з COVID-19 вирішили продовжити локдаун до 12 квітня.

У львівських лікарнях є 1 500 ліжкомісць для пацієнтів з коронавірусом.

Станом на 2 квітня в стаціонарах лікується 1061 пацієнт. З них 994 людей – хворі на коронавірус, 68 – перебувають у реанімації, а 34 людини – підключені до апаратів ШВЛ.

У Львові вирішили розгорнути ще приблизно 1 тисячу додаткових ліжок.

На створення тимчасових госпіталів для хворих на коронавірус з бюджету Львова виділили 18 мільйонів гривень.

Головне про карантин в Україні / Джерело МОЗ / Інфографіка 24 каналу