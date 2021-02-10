Садовий закликає львів'ян залишатись вдома: у місті прогнозують рекордний сніг
Мер Львова Андрій Садовий закликав жителів та гостей міста 11 лютого залишитись вдома. Лише за кілька днів, прогнозують синоптики, у Львові має випасти місячна норма снігу. Уся снігоочисна техінка, наголошує міський голова, працює в посиленому режимі.
Джерело:фейсбук Андрія Садового
З проханням не виходити далеко за межі дому Садовий звернувся у соцмережах.
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У Львові залучають техніку приватних компаній
Вся снігоочисна техніка вже зараз працює в посиленому режимі. Також на допомогу залучаємо техніку приватних компаній. Прошу всіх, хто має таку можливість, завтра залишитись працювати дистанційно,
– порадив міський голова.
Кожна школа у Львові могла обрати формат навчання
Мер зазначив, що кожна школа могла обрати формат навчання до кінця тижня. Питання вирішували спільно з батьками. Попри це, навчальні заклади не закриватимуть в будь-якому разі. Отож діти, які не мають змоги навчатись дистанційно, можуть приходити.
Також Садовий нагадав, що скупчення приватних авто ускладнює роботу снігоочисної техніки та рух громадського транспорту.
А яка ситуація у Києві?У столиці теж готуються до вибриків погоди. Київська влада вирішила закрити 11 – 12 лютого дитячі садки та школи через несприятливі погодні умови. Учні навчатимуться дистанційно. Роботодавців батьків школярів та дошкільнят попросили зарахувати їх відсутність на робочому місці, як дистанційну роботу.
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